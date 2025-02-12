«Нелегалов внесем в реестр и ограничим в правах»: как МВД работает с иностранцами в РТ

Более 2,5 миллиарда рублей поступило в бюджет Татарстана благодаря мигрантам, работающим в регионе. Число преступлений, совершенных иностранцами в 2024 году, в МВД назвали несущественным. О том, какие изменения в этом году заработали в миграционном законодательстве и как МВД борется с нелегалами в Татарстане, читайте в репортаже «Татар-информа».





За 2024 год принято более 425 тысяч уведомлений о постановке иностранцев на миграционный учет по месту пребывания

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Мигранты принесли Татарстану более 2,5 миллиарда рублей в бюджет»

Порядка ста тысяч мигрантов по состоянию на 1 февраля проживают в Татарстане, об этом сегодня говорили на пресс-конференции в «Татар-информе».

«За 2024 год принято более 425 тысяч уведомлений о постановке иностранцев на миграционный учет по месту пребывания. В это число входят повторные уведомления от одних и тех же лиц, в том числе и от въезжающих и выезжающих туристов», – рассказал заместитель начальника Управления по вопросам миграции МВД по РТ Антон Губачев.

Из 100 тысяч легально проживающих в республике мигрантов около 75 тысяч состоят на учете по месту жительства, еще порядка 22 тысяч находятся в стране на основании разрешения на временное проживание и вида на жительство.

«За прошлый год иностранцам было оформлено почти 10 тысяч официальных приглашений, примерно 22 тысячи виз, в том числе многократных около 20 тысяч. Разрешение на временное проживание получили чуть больше 3 тысяч человек, вид на жительство – почти 6 тысяч человек, а гражданство РФ всего 1647 человек», – дополнил Антон Губачев.

Антон Губачев: «За прошлый год иностранцам было оформлено почти 10 тысяч официальных приглашений, примерно 22 тысячи виз, в том числе многократных около 20 тысяч» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Чаще всего, по его словам, иностранцы приезжают в Татарстан, чтобы работать. В прошлом году предприятия республики оформили 153 разрешения на привлечение и использование 1115 иностранных работников. А иностранцы оформили 1724 разрешения на работу и чуть больше 57 тысяч патентов.

«Татар-информ» рассказывал, что 29 января этого года в Татарстане предприятиям запретили привлекать иностранных граждан, работающих на основе патента, для работы в десяти отраслях экономики.

Запрет будет действовать до конца этого года, соответствующий указ подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Запрет коснулся десяти видов экономической деятельности, это:

перевозка опасных грузов;

легковые такси и арендованные автомобили с водителем;

предоставление финансовых услуг (помимо услуг по страхованию и пенсионному обеспечению);

страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов (кроме обязательного соцобеспечения);

вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования;

деятельность в области права и бухгалтерского учета;

ветеринария;

охранные службы, в том числе частные;

организация и проведение азартных игр и заключение пари, организация и проведение лотерей;

ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения.

Компании и организации должны привести свой штат в соответствие с указом в течение трех месяцев после его вступления в силу.

Между тем благодаря мигрантам бюджет республики получил значительные налоговые поступления. Сумма только от фиксированных авансовых платежей по НДФЛ составила более 2,5 миллиарда рублей. Это показывает, что мигранты не просто работают, но и вносят свой вклад в развитие региона.

Стоит отметить, что за прошлый год в Татарстане более ста иностранцев подписали контракт с Минобороны РФ.

«В прошлом году контракт подписали 166 иностранцев и еще 42 человека, которые ранее получили гражданство РФ. В этом году контракты с Минобороны РФ заключило уже 24 иностранца и два человека, которые не так давно приобрели гражданство РФ», – сказал Антон Губачев.

Чаще всего иностранцы приезжают в Татарстан, чтобы работать. В прошлом году предриятия республики оформили 153 разрешения на привлечение и использование 1115 иностранных работников Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Пяти тысячам иностранных специалистов запретили въезд в Россию»

Несмотря на то что количество преступлений, совершенных в Татарстане иностранцами, выросло с 560 в 2023 году до 660 в 2024-м, они, по данным МВД, не оказали заметного влияния на общую криминогенную ситуацию в республике.

«За 2024 год было расследовано 660 преступлений, совершенных иностранцами, это на 214 случаев больше, чем в 2023 году. Среди наиболее распространенных правонарушений: кражи – 198 случаев, незаконный оборот наркотиков – 122 случая, подделка документов – 61 случай, мошенничество – 49 случаев и 35 фактов нарушения ПДД», – рассказал Антон Губачев.

В прошлом году сотрудники МВД Татарстана провели больше 10 тысяч рейдов, во время которых выявили более 22 тысяч административных правонарушений.

«За злостное нарушение режима пребывания и условий участия в трудовых отношениях на территории России в отношении 4 тысяч иностранцев были приняты судебные решения об административном выдворении. Из них более 3 тысяч человек выдворены принудительно, около 800 человек выехали самостоятельно, депортировали всего 89 человек. Закрыли въезд в Россию более чем 5 тысячам человек», – рассказал Антон Губачев.

В прошлом году сотрудники МВД Татарстана провели больше 10 тысяч рейдов, во время которых выявили более 22 тысяч административных правонарушений Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости

Каковы нововведения в сфере миграции в законах РФ?

С 5 февраля 2025 года начал функционировать реестр контролируемых лиц – единая российская база данных нелегальных мигрантов, а также тех иностранцев, которые совершили любые правонарушения. Включение в этот реестр автоматически ограничивает права иностранца:

ему запрещено управлять транспортом и оформлять водительские права;

блокируются все операции по банковским картам;

он не сможет регистрировать сделки с недвижимостью и транспортными средствами;

ему запрещены заключение брака и регистрация юридических лиц;

запрещено оформление детей в школы и детские сады;

запрещено приобретение SIM-карт.

Реестр формируется автоматически на федеральном уровне, данные в нем обновляются четыре раза в сутки. Администрирует реестр МВД России, а пользователи реестра – это:

МВД – контроль перемещений внутри страны;

ФСБ – контроль выезда за пределы региона;

Росреестр – блокировка операций с недвижимостью;

ЗАГС – запрет на заключение брака;

налоговая служба – запрет на регистрацию бизнеса;

ЦБ РФ – ограничение банковских операций.

«Этот список сейчас по всей России насчитывает 6 тысяч человек, он еще пополняется. До мая реестр должен уже полностью сформироваться», – объяснил Антон Губачев.

Граждане России, которые решат помочь иностранцам обойти запреты, будут привлекаться к административной ответственности по статье о нарушении правил пребывания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства – рядовой гражданин заплатит от 2 до 5 тысяч рублей штрафа, а юридическим лицам грозит штраф до полумиллиона рублей.

Также с 5 февраля этого года полицейские могут самостоятельно принимать решения об административном выдворении иностранцев и помещать их в специальные учреждения. Раньше решение о выдворении иностранцев принимал суд, теперь эти дела будут рассматривать начальники территориальных органов регионального и районного уровня и их заместители.

А с 1 декабря 2024 года в аэропортах Москвы: Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковского, а также на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области запущена обязательная процедура фото-, и дактилоскопической идентификации иностранцев при въезде в РФ.

Раньше решение о выдворении иностранцев принимал суд, теперь эти дела будут рассматривать начальники территориальных органов регионального и районного уровня и их заместители Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Поддерживающие традиционные ценности могут попасть в РФ «по упрощенке»

С 1 сентября 2024 года иностранные граждане и лица без гражданства, не разделяющим неолиберальные установки, пропагандируемые правительствами их гражданской принадлежности, могут получить разрешение на временное проживание в РФ без квоты, без документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории России и основ законодательства.

Список государств, которые проводят подобную политику, утверждается Правительством РФ. В него вошли 47 стран, в том числе Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Польша, США, Украина, Швеция, Эстония и Япония.

Упрощенный порядок получения ВНЖ для соотечественников

С 7 ноября 2024 года упрощенный порядок получения вида на жительство без разрешения на временное проживание может быть предоставлен иностранцу – соотечественнику, получившему статус участника Государственной программы в качестве репатрианта. А также иностранцу, получившему статус члена семьи участника Государственной программы – репатрианта.

«На сегодняшний день в УВМ МВД по Республике Татарстан находится на рассмотрении 31 заявление от соотечественников-репатриантов, в которые включены 50 членов их семей», – уточнил Антон Губачев.

С 1 января 2025 года установлен новый лимит на срок временного пребывания в России для граждан стран, не требующих визы Фото: © «Татар-информ»

Ограничение срока пребывания для безвизовых иностранцев

С 1 января 2025 года установлен новый лимит на срок временного пребывания в России для граждан стран, не требующих визы. Теперь они могут находиться на территории РФ не более 90 дней суммарно в течение одного календарного года, раньше они могли находиться на территории страны 90 дней в течение каждого периода в 180 дней. Закон распространяется на всех, за исключением следующих случаев:

если подано заявление на оформление РВП, ВНЖ или получение гражданства РФ;

имеется действующий патент на работу;

есть уважительные причины, препятствующие выезду из страны.

Если мужчина недавно приобрел российское гражданство, то в течение двух недель он должен встать на воинский учет Фото: © «Татар-информ»

Приобретенного гражданства лишат, если не встать на воинский учет

Согласно изменению в Законе о «О воинской обязанности и военной службе» от 8 августа 2024 года, если мужчина недавно приобрел российское гражданство, то в течение двух недель он должен встать на воинский учет. Все мужчины, которые получили гражданство и после 8 августа 2024 года не встали на воинский учет, будут лишены гражданства РФ. Встать на учет можно в военкомате по месту жительства.