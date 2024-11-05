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Происшествия 5 ноября 2024 08:23

Нелегальных мигрантов, работавших на ремонте ж/д, обнаружили полицейские в Татарстане

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В Татарстане полицейские обнаружили 20 мигрантов, которые нелегально работали на железной дороге.

Они ремонтировали железнодорожные пути рядом с селом Борок в Нижнекамском районе. Во время рейда полицейские проверили у них документы и установили, что иностранцы работают незаконно.

На них составили административные протоколы, по решению суда иностранцы будут принудительно выдворены из России.

Решается вопрос о привлечении к ответственности работодателей, которые трудоустроили нелегальных мигрантов.

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