Нелегальных мигрантов, работавших на ремонте ж/д, обнаружили полицейские в Татарстане

В Татарстане полицейские обнаружили 20 мигрантов, которые нелегально работали на железной дороге.

Они ремонтировали железнодорожные пути рядом с селом Борок в Нижнекамском районе. Во время рейда полицейские проверили у них документы и установили, что иностранцы работают незаконно.

На них составили административные протоколы, по решению суда иностранцы будут принудительно выдворены из России.

Решается вопрос о привлечении к ответственности работодателей, которые трудоустроили нелегальных мигрантов.