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Нелегальных мигрантов, работавших на ремонте ж/д, обнаружили полицейские в Татарстане
В Татарстане полицейские обнаружили 20 мигрантов, которые нелегально работали на железной дороге.
Они ремонтировали железнодорожные пути рядом с селом Борок в Нижнекамском районе. Во время рейда полицейские проверили у них документы и установили, что иностранцы работают незаконно.
На них составили административные протоколы, по решению суда иностранцы будут принудительно выдворены из России.
Решается вопрос о привлечении к ответственности работодателей, которые трудоустроили нелегальных мигрантов.
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