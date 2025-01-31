Некоторым жителям Приволжского района Казани на сутки отключат воду
В ряде домов Приволжского района Казани отключат воду в связи с подключением участка водопровода по ул. Карбышева / ул. Ак. Парина к централизованным сетям водоснабжения.
Как сообщает казанский водоканал, воды не будет с 09:00 11 февраля до 09:00 12 февраля. Отключение коснется адресов:
ул. 2-я Героев Хасана, 20а,
ул. Ак. Парина, 18, 20а, 18а,
ул. Карбышева, 57, 59, 61, 63/1, 63/2, 65, 67, 72/1.
При необходимости жители могут попросить подвезти автоцистерны с водой. Заявки следует подать по телефону: +7(843)231-62-60.
«Специалисты предприятия сделают все возможное, чтобы завершить работы раньше озвученного времени», - говорится в сообщении водоканала.