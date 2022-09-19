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Здоровье
19 сентября 2022  16:28

Некоторые зарубежные фармкомпании смогут вернуться к исследованиям в России

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Часть зарубежных фармкомпаний может возобновить исследования препаратов в России. Об этом со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации международных фармацевтических производителей Владимира Шипкова сообщает ТАСС.

«Есть некие обнадеживающие признаки того, что некоторые компании стараются вернуться к теме клинических исследований», — рассказал Шипков на форуме «Биотехмед».

По его словам, глава российского Минздрава Михаил Мурашко уже обратился во Всемирную организацию здравоохранения с соответствующими вопросами. 

 

 

#ВОЗ #здоровье
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