Некоторые зарубежные фармкомпании смогут вернуться к исследованиям в России

Часть зарубежных фармкомпаний может возобновить исследования препаратов в России. Об этом со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации международных фармацевтических производителей Владимира Шипкова сообщает ТАСС.

«Есть некие обнадеживающие признаки того, что некоторые компании стараются вернуться к теме клинических исследований», — рассказал Шипков на форуме «Биотехмед».

По его словам, глава российского Минздрава Михаил Мурашко уже обратился во Всемирную организацию здравоохранения с соответствующими вопросами.