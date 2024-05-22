«Некоторые экспонаты хранятся, как святыни»: в Казани открыли выставку о жизни Николая II

Сегодня в Музее Казанской епархии открылась выставка «Царственная святость: Российский император Николай II и его семья». Экспозиция рассказывает об историческом значении личности последнего Российского императора, о жизни и подвиге царской семьи.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Посетителям выставки представили фото- и видеоматериалы из жизни императорской семьи и уникальные исторические документы. Среди экспонатов: коронационные альбомы, приглашения на церемонию вступления на престол, коронационные меню, сувениры и афиши с торжеств из фондов научной библиотеки КФУ имени Н.И. Лобачевского. Некоторые экспонаты представил Национальный музей РТ, а также Музей святой Царской Семьи Екатеринбурга и московский фонд «Наследие».

Примечательно, что экспонаты были подобраны так, чтобы сделать акцент на темах семейного единства, христианского воспитания, преданности друг другу и детям, а также влияния веры на принятие политических решений.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Автор выставки Оксана Иванова рассказала подробнее о некоторых экспонатах.

«Здесь представлено свидетельство православного миссионерского общества, которое возглавляла царская семья. Они много сделали для развития православной миссии у нас в стране. Они были не только правителями, но и активно участвовали в жизни церкви. Часть выставки у нас посвящена участию царской семьи в жизни Русской Православной Церкви», – объяснила Иванова.

Еще одна часть экспозиции рассказывает о Николае II, как о военноначальнике.

«Есть интересные фотографии, где он благословляет солдат, которые отправляются на войну в Японию. Также здесь представлены награды, которые были учреждены императором», – рассказала автор выставки.

Директор музея Казанской епархии отец Аркадий Логинов напомнил, что Казань входит в проект «Императорский маршрут» и эта выставка отлично дополняет столицу Татарстана в царской тематике.

«Почему именно сейчас решили провести эту выставку? В этом году отмечается 130 лет восшествия Николая II на престол. Кроме этого, сегодня отмечается день святых именин императора», – обратил внимание отец Аркадий.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

На открытие выставки приехала и главный хранитель музея Царской Семьи в Екатеринбурге Виктория Калмыкова.

«Мы привезли экспонаты, связанные с венчанием государя императора Николая II и государыни императрицы Александры Федоровны и коронационными торжествами. Соответственно все предметы связаны с 1894 и 1896 годами», – рассказала она. На одной из витрин можно заметить памятную стопу – своего рода чашка без ручки.

«Интересно, что эта стопа связана с событиями на ходынском поле, которые омрачили восхождение на престол императора. Также мы привезли жетон, который имеет отношение к этому подарку на ходынском поле», – поделилась Калмыкова.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Хранитель музея обратила внимание, что в фондах музея Царской Семьи есть не просто ценные предметы, но и святыни.

«Это святыни, к которым прикасались руки святых царственных страстотерпцев. Эти предметы мы храним как святыни и стараемся не беспокоить их перевозками, но в Казань мы уже привозили подобные предметы – это личные вещи преподобномученицы Елизаветы Федоровны», – рассказала она.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Из екатеринбургского музея в Казань также привезли личную вещь императрицы – сумочку из бисера.

На торжественном открытии выставки с приветственным словом выступил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

«Даже люди, которые терпеть не могли императора, ничего плохого не могли сказать о его семье, потому что семья его действительно святая. Прекрасные дети, прекрасная супруга. Супруг судил так, что они трагически закончили жизнь, но они по-настоящему любили и чтили друг друга. Сегодня, в год семьи, это действительно особый пример для каждого из нас», – обратился он к гостям выставки.

Владыка также подчеркнул, что выставка показывает часть эпохи Николая II.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«За 22 года царствования императора прирост населения составил 50 млн человек. Эти цифры имеют огромное значение. Даже для современной России это огромный показатель», – отметил он.

После официальной части состоялся концерт духовной музыки с участием архиерейского мужского хора Казанской епархии под управлением Дениса Рогова, архиерейского смешанного хора Казанской епархии под руководством Марины Литвиненко и хора Казанской духовной семинарии.

Музей Казанской епархии расположен на территории Крестовоздвиженского храма Богородицкого монастыря по адресу ул. Большая Красная, 5. Выставка будет работать до 31 июля.