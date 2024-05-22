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«Некоторые экспонаты хранятся, как святыни»: в Казани открыли выставку о жизни Николая II
Сегодня в Музее Казанской епархии открылась выставка «Царственная святость: Российский император Николай II и его семья». Экспозиция рассказывает об историческом значении личности последнего Российского императора, о жизни и подвиге царской семьи.
Посетителям выставки представили фото- и видеоматериалы из жизни императорской семьи и уникальные исторические документы. Среди экспонатов: коронационные альбомы, приглашения на церемонию вступления на престол, коронационные меню, сувениры и афиши с торжеств из фондов научной библиотеки КФУ имени Н.И. Лобачевского. Некоторые экспонаты представил Национальный музей РТ, а также Музей святой Царской Семьи Екатеринбурга и московский фонд «Наследие».
Примечательно, что экспонаты были подобраны так, чтобы сделать акцент на темах семейного единства, христианского воспитания, преданности друг другу и детям, а также влияния веры на принятие политических решений.
Автор выставки Оксана Иванова рассказала подробнее о некоторых экспонатах.
«Здесь представлено свидетельство православного миссионерского общества, которое возглавляла царская семья. Они много сделали для развития православной миссии у нас в стране. Они были не только правителями, но и активно участвовали в жизни церкви. Часть выставки у нас посвящена участию царской семьи в жизни Русской Православной Церкви», – объяснила Иванова.
Еще одна часть экспозиции рассказывает о Николае II, как о военноначальнике.
«Есть интересные фотографии, где он благословляет солдат, которые отправляются на войну в Японию. Также здесь представлены награды, которые были учреждены императором», – рассказала автор выставки.
Директор музея Казанской епархии отец Аркадий Логинов напомнил, что Казань входит в проект «Императорский маршрут» и эта выставка отлично дополняет столицу Татарстана в царской тематике.
«Почему именно сейчас решили провести эту выставку? В этом году отмечается 130 лет восшествия Николая II на престол. Кроме этого, сегодня отмечается день святых именин императора», – обратил внимание отец Аркадий.
На открытие выставки приехала и главный хранитель музея Царской Семьи в Екатеринбурге Виктория Калмыкова.
«Мы привезли экспонаты, связанные с венчанием государя императора Николая II и государыни императрицы Александры Федоровны и коронационными торжествами. Соответственно все предметы связаны с 1894 и 1896 годами», – рассказала она. На одной из витрин можно заметить памятную стопу – своего рода чашка без ручки.
«Интересно, что эта стопа связана с событиями на ходынском поле, которые омрачили восхождение на престол императора. Также мы привезли жетон, который имеет отношение к этому подарку на ходынском поле», – поделилась Калмыкова.
Хранитель музея обратила внимание, что в фондах музея Царской Семьи есть не просто ценные предметы, но и святыни.
«Это святыни, к которым прикасались руки святых царственных страстотерпцев. Эти предметы мы храним как святыни и стараемся не беспокоить их перевозками, но в Казань мы уже привозили подобные предметы – это личные вещи преподобномученицы Елизаветы Федоровны», – рассказала она.
Из екатеринбургского музея в Казань также привезли личную вещь императрицы – сумочку из бисера.
На торжественном открытии выставки с приветственным словом выступил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.
«Даже люди, которые терпеть не могли императора, ничего плохого не могли сказать о его семье, потому что семья его действительно святая. Прекрасные дети, прекрасная супруга. Супруг судил так, что они трагически закончили жизнь, но они по-настоящему любили и чтили друг друга. Сегодня, в год семьи, это действительно особый пример для каждого из нас», – обратился он к гостям выставки.
Владыка также подчеркнул, что выставка показывает часть эпохи Николая II.
«За 22 года царствования императора прирост населения составил 50 млн человек. Эти цифры имеют огромное значение. Даже для современной России это огромный показатель», – отметил он.
После официальной части состоялся концерт духовной музыки с участием архиерейского мужского хора Казанской епархии под управлением Дениса Рогова, архиерейского смешанного хора Казанской епархии под руководством Марины Литвиненко и хора Казанской духовной семинарии.
Музей Казанской епархии расположен на территории Крестовоздвиженского храма Богородицкого монастыря по адресу ул. Большая Красная, 5. Выставка будет работать до 31 июля.
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