Некоторые дома Вахитовского района Казани на сутки останутся без воды

Ряд домов в Вахитовском районе Казани останутся без водоснабжения. Временные неудобства связаны с работами по переподключению водопроводов, сообщается в телеграм-канале префектуры «Старый Город».

С 9 утра 2 апреля и до 9 утра следующего дня будет приостановлена подача воды в домах №1Б, 1Г, 1Д, 3, 56А по улице Заводская, в домах №24, 35 по улице Парижской Коммуны, а также по улицам Нариманова (45, 47, 47а, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 60 стр.2, 62, 62/1, 63, 66, 66/1, 66а, 68, 70, 70/1, 72/52) и Татарстана (40, 52/72, 54).

