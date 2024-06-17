Некоторые дома Советского района Казани останутся почти на сутки без воды

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Ряд домов Советского района Казани останутся без водоснабжения в связи с проводимыми работами по подключению переложенного участка аварийного водопровода 1970 года постройки по ул. Большая Красная от дома № 75 до дома № 119 жилмассива Малые Клыки к централизованным сетям водоснабжения. Об этом сообщается в телеграм-канале «Водоканала».

«Специалисты предприятия сделают всё возможное, чтобы завершить работы раньше озвученного времени», — отметили в пресс-службе предприятия.

С 9 утра 20 июня и до 6 утра следующего дня будет прекращена подача воды по адресам: ул. Большая Красная, № 97, 119 (отель «Регина»), 119/1, 119 корп.1, 121/1, 121Б, 122а, 122г (детсад № 114), четные номера частных домов от № 42 по № 132, нечетные номера частных домов от № 47 по № 129; ул. Дорожная, № 15, 17, 19, 21, 23, 23/1, 23а, 25, 27, 29, 31, 33, 41, 42; ул. Клубная — четные номера частных домов от № 2 по № 8, нечетные номера частных домов от № 1 по № 9, а также в домах по ул. Озерная.

Автоцистерны с водой разместят по заявкам, которые принимаются по телефону +7(843)231-62-60.