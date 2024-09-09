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Некоторые дома Советского района Казани останутся без воды
В Казани ряд домов Советского района временно останутся без воды в связи с выполнением работ по подключению вынесенного из зоны строительства станции метро «Фучика» по пр. Победы/Ак.Сахарова участка водопровода к централизованным сетям. Об этом сообщается в телеграм-канале «Казанский Водоканал».
С 9 утра 17 сентября и до 11 часов утра следующего дня будет прекращена подача воды в дома №19, 19а, 26/156, 29, 31, 22, 22а, 24, 24а, 24а/1, 24б, 24б/1, 24в, 26б по ул. Ак.Сахарова, в дома №156, 158/, 141, 141а, 156/26 по Проспекту Победы, а также в дома №2а/1, 7а по ул. Х.Бигичева.
Автоцистерны с водой будут размещаться согласно заявкам, которые будут приниматься по телефону +7(843)231-62-60.
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