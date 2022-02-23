Некоторые дома Приволжского района Казани на сутки останутся без воды
Завтра некоторые дома Приволжского района Казани на сутки останутся без воды, по некоторым адресам запланировано понижение давления воды. Причины временных неудобств — работы по подключению водопровода, передает пресс-служба мэрии столицы РТ.
Так, с 9 утра 24 февраля и на сутки водоснабжение отключат дом №195а по Оренбургскому тракту, а также дома в поселке Матур по улицам Султана Габаши, Матур, переулок Матур, Урманлы, пр. Победы.
С понижением давления воды столкнутся жители ряда домов по улицам Азамат, Андрея Адо, Гарифа Ахунова, Братьев Батталовых, Мидхата Булатова, Рауиса Гарееева, Ласковая, Сиреневая, Баки Урманче, Уютная, Ферма 2, а также по Оренбургскому тракту. Отмечается, что ориентировочно вода будет доступна жителям с 1-го по 4-й этаж, возможны кратковременные перебои водоснабжения.
МУП «Водоканал» просит казанцев заранее запастись водой, автоцистерны будут выезжать по заявкам, оставленным по телефону +7 (843) 231-62-60.