Завтра некоторые дома Приволжского района Казани на сутки останутся без воды, по некоторым адресам запланировано понижение давления воды. Причины временных неудобств — работы по подключению водопровода, передает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Так, с 9 утра 24 февраля и на сутки водоснабжение отключат дом №195а по Оренбургскому тракту, а также дома в поселке Матур по улицам Султана Габаши, Матур, переулок Матур, Урманлы, пр. Победы.

С понижением давления воды столкнутся жители ряда домов по улицам Азамат, Андрея Адо, Гарифа Ахунова, Братьев Батталовых, Мидхата Булатова, Рауиса Гарееева, Ласковая, Сиреневая, Баки Урманче, Уютная, Ферма 2, а также по Оренбургскому тракту. Отмечается, что ориентировочно вода будет доступна жителям с 1-го по 4-й этаж, возможны кратковременные перебои водоснабжения.

МУП «Водоканал» просит казанцев заранее запастись водой, автоцистерны будут выезжать по заявкам, оставленным по телефону +7 (843) 231-62-60.