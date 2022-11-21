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Общество
21 ноября 2022  17:18

Некоторые дома Приволжского района Казани на сутки останутся без горячей воды

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22 ноября в Приволжском районе Казани жители ряда домов останутся без горячего водоснабжения. Об этом администрация Вахитовского и Приволжского районов города пишет в своем телеграм-канале.

Так, с 9 утра и до 6 утра следующего дня воду отключат в домах №36, 36а, 36в по улице Габишева, №27, 29 по улице Кул Гали и №1, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21 по улице С. Батыева. 

Горожане могут подать заявку на подвоз воды по номеру телефона: +7(843)231-62-60

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