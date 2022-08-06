Некоторые дома Кировского района Казани на сутки останутся без воды

В Казани 9 августа ряд домов Кировского района, включая поселок Залесный, почти на сутки останутся без воды. Причина временных неудобств – переврезка водопровода, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

С 9 утра 9 августа и до 6 часов утра следующего дня водоснабжение будет отсутствовать на объектах, расположенных по следующим адресам:

Горьковское шоссе, №100 (детский лагерь), 101, 102 (детский лагерь), 103, 118, 118а, 118а корп.1,2, 121, 124, 154а (детский лагерь), 160 («Олимпиец»), 160а, 160б (училище олимпийского резерва), 160 корпус 1 (детский лагерь), 164, 164а (детский лагерь);

Озеро Глубокое, №2, 2а, 4а, 8;

Озеро Лебяжье, №1, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 3а, 3б, 3 корп.1, 3а корп.1, 4а, 5, 5а, 7, 7а, 8а, 6, 7б, 9а, 9а/1, 10, 11, 11а, 12, 13;

В поселке Залесный без воды останутся жители домов, расположенных по улицам 2-я Залесная, 2-я Ново-Осиновская, 2-я Осиновская, 3-я Ново-Осиновская, 4-я Залесная, 5-я Залесная, 6-я Залесная, 7-я Залесная, Аккош, Аксакова, переулок Аксакова, Актанышская, пер.Актаныщский, Актюбинская, Алеутская, Алтынова, Болгарская, Варшавская, переулок Варшавский, Выборная, Вьюжная, Ежевичная, Залесная, переулок Залесный, Зимняя, Интернатная, Кавказская, Калиновского, Карпатская, пер.Красноармейский, Ландышевая, пер.Ландышевый, пер.Лесной, Лесопарковая, переулок Лесопарковый, Молдавская, Новоселова, Ново-Осиновская, переулок Ново-Осиновский, Окская, Осиновская, переулок Осиновский, Паровозников, Песенная, Пограничная, Полесская, Полоцкая, Родниковая, Сафина, Селянская, Славянская, пер.Совхозный, Таганрогская, Ташлы, Тетюшская, Узорная, переулок Узорный, Хибинская, Шавкат. Также водоснабжение отключат для домов №18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 25а по улице Прудная.

МУП «Водоканал» будет размещать автоцистерны с водой согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону +7(843)231-62-60.