Некоторые дома Кировского и Московского районов Казани временно останутся без воды

Ряд домов в Кировском и Московском районах Казани на время останутся без воды. Причина — работа по замене запорной арматуры на сетях водопровода по адресам: Кулахметова, № 3 и 5, передает пресс-служба мэрии.

С 9 вечера 15 марта и до 6 утра следующего дня водоснабжение отключат в некоторых домах по улицам Бакалейная, Батыршина, Большая Мухаметшина, Баруди, Восстания, Краснококшайская, Кулахметова, Лебяжье, Луговая, Малая Мухаметшина, Низовая, Окольная, Петрова, Полевая, Повстанческая, Сабан, Серова, Фрунзе, Чкалова, Шамиля Усманова.

Автоцистерны с водой будут размещены по заявкам, поступающим от казанцев. Для этого нужно обращаться по телефону +7(843)231-62-60.