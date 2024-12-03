Некомплект судей в России составляет почти 20%

В России некомплект судей достигает почти 20%, или 6,5 тысячи должностей. Такое заявление сделал генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде РФ Александр Гусев.

«У нас 2 394 федеральных суда общей юрисдикции, 119 арбитражных судов, и 7 745 судебных участков мировых судей. Во всех судах на сегодняшний день количество вакансий составляет 6 491. Это 19,8% от общего количества судей», – цитирует ТАСС.

Александр Гусев также добавил, что в 2024 году нехватка судей увеличилась: в арбитражных судах – на 29%, в судах общей юрисдикции – на 17%, а среди мировых судей – на 13%.

Глава Судебного департамента выделил три основных фактора, влияющих на дефицит судей. По его мнению, основными причинами являются низкий уровень оплаты труда при высоких требованиях к квалификации и ответственности судей и сотрудников их аппаратов. Вторая причина заключается в длительности процедуры отбора кандидатов на должность судьи, которая занимает в среднем от 7 до 9 месяцев. Третьей причиной, по словам Гусева, является высокая нагрузка, которая увеличивается каждый год.

Кроме того, Гусев указал, что с учётом того, сколько судей уходит в отставку (за первое полугодие 2024 года – 720 человек), число работающих судей фактически сравнялось с количеством тех, кто находится в отставке.