«Некомплект более 39%»: в МВД по РТ рассказали о ситуации с участковыми сотрудниками

В Татарстане растет некомплект участковых сотрудников полиции. Если еще два года назад некомплект составлял всего 29%, то есть 354 человека, то теперь число недостающих сотрудников – 501 человек. То есть сейчас в республике недостает 39,1% состава.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«На данный момент некомплект составляет 39%, то есть нам не хватает 501 человека. За некоторыми сотрудниками приходится закреплять не один район, а два, что приводит к дополнительной нагрузке», – рассказал начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Республике Татарстан Марат Фатхуллин.

Также на данный момент участковым не хватает автотранспорта. Ведомству не хватает 58 автомобилей. Однако это в городе, ситуация у сельских участковых значительно лучше – там недостает только пяти машин.

«Некомплект очень ощущается. Это отражается на профилактической работе, на отработке сообщений и заявлений, которые присылают наши граждане. Дополнительно для оказания помощи участковым сотрудникам полиции у нас было выделено 404 человека в качестве помощников участковых и начальников опорных пунктов», – рассказал Марат Фатхуллин.

Несмотря на тяжелую обстановку, число бытовых преступлений в Татарстане снижается ежегодно. За 10 месяцев этого года уже были рассмотрены более тысячи обращений граждан. А привлечены к административной ответственности более 20 тысяч правонарушителей.