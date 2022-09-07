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Политика
7 сентября 2022  15:40

«Некомпетентная термоядерная русофобка»: Медведев считает, что Трасс уйдет с позором

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Новая Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс не имеет элементарных представлений о политике, истории, географии, но желает победить Россию во всем. Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале.

«Смена караула в Британии: фрик-дядька ушёл, фрик-тётка пришла <...> некомпетентная и посредственная термоядерная русофобка, не имеющая элементарных представлений о политике, истории, географии, но желающая победить Россию во всем», — заявил он. 

Медведев отметил, что Трасс «косит» под Маргарет Тэтчер, но не обладает ее способностями даже на 5%. Он подчеркнул, что новая глава британского Кабмина рассчитывает преодолеть энергокризис и продуктовую инфляцию, которые стали следствием ее же бредовых санкционных упражнений. 

«Со всеми рассорится, все провалит и уйдет с позором, как и ее предшественник — лохматый Бориска», — резюмировал Медведев.

#Дмитрий Медведев
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