«Некомпетентная термоядерная русофобка»: Медведев считает, что Трасс уйдет с позором

Новая Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс не имеет элементарных представлений о политике, истории, географии, но желает победить Россию во всем. Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале.

«Смена караула в Британии: фрик-дядька ушёл, фрик-тётка пришла <...> некомпетентная и посредственная термоядерная русофобка, не имеющая элементарных представлений о политике, истории, географии, но желающая победить Россию во всем», — заявил он.

Медведев отметил, что Трасс «косит» под Маргарет Тэтчер, но не обладает ее способностями даже на 5%. Он подчеркнул, что новая глава британского Кабмина рассчитывает преодолеть энергокризис и продуктовую инфляцию, которые стали следствием ее же бредовых санкционных упражнений.

«Со всеми рассорится, все провалит и уйдет с позором, как и ее предшественник — лохматый Бориска», — резюмировал Медведев.