Некоммерческим организациям выделят 106 млн рублей на развитие гражданского общества

В Татарстане завершился прием заявок на конкурс по предоставлению грантов на развитие гражданского общества в 2022 году. Всего на конкурс подали 420 заявок – в нем участвуют все муниципальные районы республики, а также два городских округа Казань и Набережные Челны.

Наибольшее количество (98 заявок) поступило по направлению «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан». Максимальный размер запрашиваемой суммы составил – 11 млн 911 тыс. 870 руб.лей от Фонда содействия развитию Аксубаевского муниципального района РТ с проектом «Авто-десант – Время равных возможностей».

Минимальный размер запрашиваемой суммы – 30 тыс. рублей от Верхнеуслонской районной общественной организации Татарской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов «Общество инвалидов Республик Татарстан» с проектом «Старшему поколению – активное долголетие». Наряду с татарстанцами в конкурсе приняли участие представители более 20 регионов России по направлению «сохранение и развитие этнокультурного и языкового многообразия в Республике Татарстан».

Общий объем грантов, который будет предоставляться для социально ориентированных некоммерческих организаций Татарстана в этом году, составит более 106 миллионов рублей с учетом федерального софинансирования.

Заявочная кампания длилась 45 дней, самая последняя заявка была представлена за минуту до завершения конкурса.

Теперь организаторам предстоит проверить и оценить заявки. Результаты конкурса объявят в ноябре 2022 года. Победителя выберет республиканская комиссия, которую возглавляет председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.