Некоммерческие организации Татарстана поделятся успешными примерами на конференции

В Казани пройдет республиканская конференция некоммерческих организаций «Программа поддержки развития и масштабирования наиболее успешных примеров общественной деятельности НКО Республики Татарстан». Об этом сообщает пресс-служба Республиканского ресурсного центра по поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций, который организует мероприятие.

Событие пройдет с 13 по 15 октября 2021 года в Казани с онлайн-трансляцией всех мероприятий. Ожидается участие 120 делегатов, в том числе и 85 представителей некоммерческих организаций из 43 муниципальных образований Татарстана.

Конференция проводится в рамках реализации проекта «Программа поддержки развития и масштабирования наиболее успешных примеров общественной деятельности НКО РТ» — победителя конкурса Фонда президентских грантов.

Проект направлен на выявление, поддержку и масштабирование наиболее успешных практик реализации социальных проектов и текущей деятельности социально ориентированных НКО, организацию обмена опытом между общественниками из разных районов республики и повышение профессиональных компетенций сотрудников некоммерческого сектора.

В программе конференции 13 октября с 14.00 до 15.30 — панельная дискуссия «Взаимодействие институтов гражданского общества с органами государственной и муниципальной власти и бизнеса», для участия в ней нужно пройти по ссылке.

С 16.00 до 18.00 состоится панельная дискуссия «Как достичь устойчивости организации».

На следующий день, 14 октября, с 9.00 до 18.00 в трех секциях будут обсуждаться «Социальные практики некоммерческих организаций». Ссылки для участия на них: секция 1, секция 2 и секция 3.

Кроме того, 15 октября с 9.00 до 10.30 состоится панельная дискуссия «О современных трендах развития институтов гражданского общества».

Подведение итогов конференции пройдет 15 октября с 11 до 12 часов. Участие в этом мероприятии можно будет принять по ссылке.