Некоммерческие организации РТ выиграли гранты на 26,5 млн рублей для поддержки Донбасса

В специальном конкурсе Фонда президентских грантов, который прошел в этом году, некоммерческие организации Татарстана выиграли 26,5 млн рублей. Средства будут направлены на поддержку Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщила председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Деньги привлечены некоммерческим сектором и пойдут во благо тех, кто в этом нуждается. Представлены хорошие проекты — прежде всего то, что востребовано там и здесь», — сказала спикер.

По словам Валеевой, один из проектов НКО, который выиграл грант, направлен на поддержку детей Донбасса, живущих пока в Татарстане. Для них проводятся дополнительные занятия по русскому языку, оказывается психологическая помощь.

Реализация другого проекта некоммерческой организации из Набережных Челнов позволит создать инфраструктуру для самореализации студентов учреждений среднего профессионального образования ДНР и ЛНР.

Кроме того, грант в размере 5 млн рублей получила благотворительная некоммерческая организация «Новый век». «На основе своих технологий по работе с мигрантами она будет оказывать социальную и психологическую помощь», — отметила председатель Общественной палаты.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поддержал обращение координационного комитета Фонда президентских грантов и выделил 2 млрд рублей на проведение летом этого года специального конкурса.