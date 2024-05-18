Неизвестный запустил над Рейхстагом дрон с российским флагом

Неизвестный прикрепил российский флаг к беспилотнику и запустил его над Рейхстагом. Инцидент имел место 9 мая — таким образом, оператор дрона приурочил свою акцию ко Дню Победы (в странах Запада завершение Второй мировой войны в Европе отмечают 8 мая).

Фотографии появились в социальных сетях только в эти выходные. Позднее пресс-служба бундестага подтвердила, что БПЛА пролетел над восточной стороной здания Рейхстага на высоте около 20 метров, отмечает газета Bild.

По данным издания t-online, полиция Берлина начала расследование уголовного дела из-за нарушения Закона о воздушном движении, так как полеты беспилотников около правительственных зданий запрещены.

У оператора, который был задержан на месте, конфисковали сам дрон, три флага и четыре георгиевские ленточки. Ему грозит штраф или до двух лет лишения свободы. По информации СМИ, ранее он был осужден на год тюремного заключения с испытательным сроком за нанесение буквы Z на башню административного здания в Постдаме.

При этом сам активист является 41-летним гражданином Украины из Одессы, который переехал в Германию в 2022 году. Он выступает в поддержку специальной военной операции, которую проводит Россия.