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Неизвестный выстрелил в заднее стекло автомобиля на Четаева в Казани
В Казани в одном из дворов на улице Четаева неизвестный выстрелил в заднее стекло автомобиля.
Как сообщил «Татар-Информу» владелец машины, ночью, примерно в половине третьего на его авто сработала сигнализация. Он вышел к автомобилю и заметил дырку в заднем стекле.
Момент предполагаемого выстрела видно на записях камер видеонаблюдения.
«Выстрел был, видимо, с балкона, на видео слышно. Полицейские рассказали, что стрелявшего ждет уголовное дело, они его будут искать», - рассказал владелец авто.
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