Неизвестный выстрелил в заднее стекло автомобиля на Четаева в Казани

В Казани в одном из дворов на улице Четаева неизвестный выстрелил в заднее стекло автомобиля.

Как сообщил «Татар-Информу» владелец машины, ночью, примерно в половине третьего на его авто сработала сигнализация. Он вышел к автомобилю и заметил дырку в заднем стекле.

Фото предоставлено владельцем автомобиля

Момент предполагаемого выстрела видно на записях камер видеонаблюдения.

«Выстрел был, видимо, с балкона, на видео слышно. Полицейские рассказали, что стрелявшего ждет уголовное дело, они его будут искать», - рассказал владелец авто.