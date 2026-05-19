Неизвестный повредил более десяти припаркованных машин на Гарифьянова в Казани

Неизвестный мужчина повредил более десятка припаркованных машин, сообщили в соцсети. Инцидент произошел 18 мая примерно в 0:40. В сообщении говорится, что дебошир шел мимо автомобилей, ударяя их острым предметом: ножом либо отверткой. На легковушках остались глубокие дыры и вмятины. Проступок мужчины попал на видео.

По данному факту в ОП «Горки» начата проверка, сообщили «Татар-информу» в УМВД России по Казани.

Источник видео: region116_kazan