Неизвестный поджег квартиру в жилом доме в Казани, пожарные спасли пятерых жильцов

О возгорании в жилом доме на улице Энергетиков сообщили накануне около шести часов вечера по номеру вызова пожарной охраны 101. Из окон квартиры на первом этаже выходил густой дым.

Пожарные прибыли на место за четыре минуты. Они увидели, что окна квартиры закрыты решетками. Войдя в дом, они заметили, что дверь в горящую квартиру также была закрыта, к тому же приварена сваркой в трех местах.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Из-за возгорания на этаже образовалось сильное задымление. Пока одни огнеборцы принялись вскрывать дверь бензорезом, другие начали спасать жильцов, которые не успели выбежать на улицу. С помощью маски спасаемого на свежий воздух вывели пятерых человек.

В скором времени дверь удалось вскрыть, после чего пожар на кухне квартиры потушили. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров. По предварительной версии, причина пожара – поджог. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.