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Происшествия 12 декабря 2024 11:19

Неизвестный ограбил отделение банка в Новосибирске на 9 млн рублей и скрылся

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Вооруженный мужчина ограбил отделение банка в Новосибирске и похитил 9 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, а также местонахождение лица, совершившего противоправные деяния», – добавили в ведомстве.

#ограбление банка #Новосибирск
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