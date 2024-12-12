Неизвестный ограбил отделение банка в Новосибирске на 9 млн рублей и скрылся

Вооруженный мужчина ограбил отделение банка в Новосибирске и похитил 9 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, а также местонахождение лица, совершившего противоправные деяния», – добавили в ведомстве.