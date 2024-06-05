Неизвестный обстрелял посольство США в Ливане

Ранним утром в бейрутском пригороде Авкар произошла перестрелка возле здания посольства Соединенных Штатов. По сообщениям правоохранительных органов Ливана, неизвестный открыл огонь из автоматического оружия по территории, прилегающей к диппредставительству, сообщает ТАСС.

В результате обстрела получил ранение один из сотрудников охраны посольства. Сам нападавший также был ранен в процессе инцидента и задержан ливанскими военнослужащими.

В настоящее время район, прилегающий к зданию посольства США, оцеплен армейскими патрулями. Компетентные органы ведут расследование произошедшего инцидента с применением огнестрельного оружия для выяснения всех обстоятельств и мотивов нападавшего.