news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 31 мая 2024 15:06

Неизвестный напал с ножом на критика ислама в Германии

Скопировать ссылку

Мужчина с ножом напал на, предположительно, немецкого консервативного политика и критика ислама Михаэля Штюрценбергера, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в городе Мангейм во время публичного мероприятия движения Pax Europa на Мангеймской торговой площади.

Чтобы остановить нападавшего, полицейским пришлось применить огнестрельное оружие. По данным агентства, ранение также получил один из сотрудников полиции.

#нападение
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2