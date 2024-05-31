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Неизвестный напал с ножом на критика ислама в Германии
Мужчина с ножом напал на, предположительно, немецкого консервативного политика и критика ислама Михаэля Штюрценбергера, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел в городе Мангейм во время публичного мероприятия движения Pax Europa на Мангеймской торговой площади.
Чтобы остановить нападавшего, полицейским пришлось применить огнестрельное оружие. По данным агентства, ранение также получил один из сотрудников полиции.
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