Неизвестный Ибрагимов в сборной: фотка с Фергюсоном, капитан молодежки «МЮ», брат в ММА

В конце мая – начале июня национальная футбольная сборная России проведет три товарищеских матча. И на них среди 36 футболистов вызван и 18-летний Амир Ибрагимов. Думаем, мало, кто о нем знает из нефутбольной аудитории. «ТИ-Спорт» исправляет этот пробел и знакомит вас с будущим нашего футбола. Хотя, тут не все так однозначно.





Начинал в борьбе, но спасла Англия? Что?

Для начала надо сказать, что Амир Ибрагимов родился в 2008 году в Буйнакске – в городе, который находится в 40 километрах от Махачкалы. Кроме Амира в семье еще есть три брата – Ибрагим, Газик и Мухаммед. Важно понимать, что Дагестан – это родина ММА, поэтому все четыре брата с детства были вовлечены в этот вид спорта. Но многое изменилось, когда Амиру исполнилось десять – отец перевез семью в английский Шеффилд, а позднее, все вместе они оказались в Манчестере.



Да, братья и на Туманном Альбионе продолжили заниматься борьбой, но вот таких же перспектив в единоборствах в Англии, к сожалению, не было, потому решили так: отправить ребят на просмотр в «Шеффилд Юнайтед». И тут наступило время Амира – он впечатлил тренера и его взяли.

И это продолжалось до 2021 года – в 13 лет парня заметил «Манчестер Юнайтед» и пригласил в свою академию. А вот, например, старший брат, Ибрагим ушел в ММА – и даже катается на сборы в зал к Хабибу Нурмагомедову.

У Амира же началась «весна» в Манчестере – думаю, вы не раз видели нарезки с его игр, да и некоторые каналы ездили к нему в Англию, чтобы снять про него несколько сюжетов. Всё-таки, восходящая звезда как никак. Добавляло всему этому крутости, что в 15 лет парня пригласили потренироваться с основной «красных дьяволов».



Только представьте – совсем молодой парень приходит на тренировку, а там его уже встречают звезды: Бруну Фернандеш, Поль Погба, Криштиану Роналду, Маркус Рэшфорд. Кстати, сам Ибрагимов тогда вспоминал, что теплее всего с ним тогда общался именно Фернандеш. И насколько известно, они поддерживают общение до сих пор.

Травма, отложившая мечту

И ко всему этому, прибавьте тот факт, что россиянин еще является и капитаном молодежки «МЮ». И тут важно отметить – в прошлом году мог случиться дебют и за основу «красных дьяволов». Помешала травма – Амир пропустил пять месяцев из-за травмы стопы. А когда вернулся в апреле этого года, сразу отдал передачу в матче против «Ливерпуля».

Кстати, тут важно подчеркнуть, что в апреле прошлого года он подписал первый профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед» - правда, сроки не оглашались. А еще у Амира есть фотография с «иконой» клуба Сэром Алексом Фергюсоном – великий тренер тоже не раз подчеркивал талант уроженца Дагестана.

Играл за молодёжку Англии. За Россию разрешат?

Что касается национальных сборных – здесь у Ибрагимова всё очень интересно. Дело в том, что он уже успел сыграть за молодёжные команды национальной сборной Англии – до 15 и 16 лет соответственно. И даже один раз отличился в трех матчах.

Потом была история, когда СМИ заметили, что в карточке футболиста в ФИФА изменилось спортивной гражданство – с английского на российское, но «МЮ» быстро ответил, что «национальный статус игрока – самого футболиста ФИФА и соответствующей национальной федерации».

Так или иначе, впереди у сборной России три товарника – с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. И было бы здорово, если РФС всё-таки уговорит парня принять приглашение в сборную России.