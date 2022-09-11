Неизвестный Ибрагимов: в Казани почтили память «татарского соловья»

Символичным стало само место, собравшее поклонников творчества Рената Ибрагимова. Он жил в шаговой доступности от здания, где сегодня располагается библиотека, и все детство провел на берегах реки Казанки. В 4 года Ренат Ибрагимов с родителями переехал из Львова в Казань. С тех пор с этим городом связаны многие интересные факты его биографии. Особую атмосферу встречи создали теплые воспоминания гостей, музыкальные произведения, которые прошли через жизнь артиста и стали отражением его внутреннего мира, отрывки из фильмов с его участием.

«Ренат Ибрагимов – гордость нации. Он многое сделал для продвижения нашей культуры в массы», – отметила исполнительный директор Казанского международного фестиваля мусульманского кино, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Миляуша Айтуганова. Она передала гостям вечера приветственное слово от председателя Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России Муфтия Шейха Равиля Гайнутдина: «Ренат Ибрагимов – всенародно любимый певец, композитор, кинорежиссер, продюсер, мусульманин и семьянин. Наряду с Рашидом Вагаповым, Ильхамом Шакировым, Хайдаром Бигичевым он вошел в историю как великий певец и символ музыкальной культуры татарского народа. Он не только и не столько словами, сколько образом жизни, своим отношением к людям и окружавшей его действительности показывал красоту и чистоту ислама, созидательную, мирную и человеколюбивую сущность нашей религии».

Организаторы кинофестиваля особой благодарностью отметили труды председателя Автономии татар Москвы, заместителя председателя Совета муфтиев России, заслуженного работника культуры Республики Татарстан Фарита Фарисова по устроению вечера и вклад в сохранение культурного наследия Рената Ибрагимова. Фарит Фарисович заверил гостей, что цикл творческих встреч, посвящённых Ренату Исламовичу, продолжится и пригласил всех присутствующих на вечер памяти артиста в Москве.

Кино и музыка стали лейтмотивом вечера. Коллеги по сцене много говорили об исполнительском таланте Рената Ибрагимова и его творческом пути. Директор Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля, заслуженный работник культуры РФ Рауфаль Мухаметзянов вспоминал о первых совместных зарубежных гастролях, о многогранности таланта Ибрагимова. «С Ренатом мы познакомились в 1967 году на конкурсе исполнителей эстрадной и джазовой музыки «Зимняя эстада», – рассказал Рауфаль Сабирович. – Я никогда не забуду спектакль «Пиковая дама» в театре Станиславского в 1986 году. Германа исполняет Хайдар Бегичев, Томского – Путили, Елецкого – Ренат Ибрагимов. Блестящий состав! Эта постановка была особо отмечена в газете «Советская культура». Но со временем Ренат всё же выбрал эстраду. Даже много лет спустя он остается достойным представителем советской эстрады, таким и будет жить в памяти людей».

В 30 лет Ибрагимов стал Народным артистом РСФСР, миновав звание «Заслуженного». Эта уникальная история часто упоминается в публикациях о Ренате Исламовиче. Народный артист РСФСР, Мастер искусств Молдавии, Народный артист Татарской АССР, Народный артист Каракалпакской АССР, Народный артист Карачаево-Черкесии – Ибрагимов пел на разных языках. Многим знакомы популярные песни в его исполнении: «Наш город», «Что так сердце растревожено», «Лада», «Мне хорошо с тобой», «В краю магнолий», «Шагает солнце по бульварам», «Влюбленная весна». Репертуар «татарского соловья» включал не только народные и эстрадные композиции, но и оперные партии в спектаклях «Князь Игорь», «Кармен», «Фауст», «Евгений Онегин», «Пиковая дама». Особое место в творчестве артиста занимали татарские народные песни и сочинения татарских композиторов: Назиба Жиганова, Салиха Сайдашева, Рустема Яхина и других. В тот вечер со сцены прозвучали известные «Юллар», «Ай, былбылым», «Дингез» в исполнении артистов Республики Татарстан Илнура Еникеева, Рустема Насыбуллина, Айгуль Бариевой, Саиды Мухаметзяновой.

Музыка сопровождала будущего певца с самого детства – он обладал абсолютным слухом. Пел он даже в бане, и посетители парной собирались послушать его уникальный голос. Подобными интересными историями из биографии артиста охотно делился со зрителями лучший друг певца, хирург, доктор медицинских наук Дмитрий Красильников.

«Немногим известно, что на месте нынешней библиотеки раньше располагался мужской монастырь. Он был взорван в 1923 году, но дал название Федоровскому бугру. Позже там возник рынок. Мы с Ренатом проводили здесь много времени: переправлялись через Коровий мост на другую сторону Казанки, ловили и жарили карасей, играли», – вспоминал друг детства Ибрагимова.

Дмитрий Михайлович поделился со зрителями личными переживаниями: «Что меня всегда в нем восхищало – это необыкновенная доброта. Я никогда не видел, чтобы Ренат на кого-то поднял руку, кого-то оскорбил. К нему мог обратиться любой нуждающийся человек. Мы до сих пор до конца не осознали, что его нет рядом. Мне кажется, что Ренат жив, что сейчас откроется дверь – и он войдет».

Супруга артиста Светлана Ибрагимова доверительно поведала гостям о семейной жизни с великим певцом. «Я хочу продолжить дело, о котором мечтал дорогой и любимый мною человек. На протяжении пятнадцати лет каждым мгновением своей жизни он дарил мне счастье, рай на земле, – с волнением в голосе говорила вдова артиста. – Он жил сердцем и без остатка дарил себя окружающим. Ренат был одарен щедрой душой и редким талантом любить и помогать людям».

По словам Светланы, Ренат Исламович многое хотел изменить в существующей системе образования. Он создал международный проект по патриотическому воспитанию подрастающего поколения «Я слушаю отцовские пластинки», занимался разработкой новой учебной программы на основе идеи о гармоничном развитии личности.

Не все знают, что певец дважды ездил в составе делегации Полпредства Татарстана в Сирию, где выступал перед российскими военнослужащими. «Когда он пел, весь зал вставал. Песнями он мог объединить представителей разных войск – и моряков, и летчиков, и пехотинцев», – поделился в одном из интервью заместитель премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин.

Некоторые гости вечера знали Рената Ибрагимова лишь как талантливого музыканта с уникальным голосом, не вполне осознавая масштаб личности и многогранность таланта. Писатель, художник, поэт, общественный деятель, муж, отец – организаторы мероприятия нашли возможность раскрыть эти стороны его жизни через песни, фильмы, картины и фотографии Рената Исламовича. «Вечер был потрясающий, такой же светлый и одухотворенный, как сам артист и его творчество. Большое спасибо!» – поделился с нами своими впечатлениями один из зрителей.

Память сильнее времени. Она преодолевает смерть, продлевает любовь, связывает поколения. В этот вечер многое осталось за кадром: светлые слезы любивших артиста всем сердцем людей, улыбки его друзей и поклонников и твердая уверенность в том, что Ренат Исламович остается с нами, пока мы о нем помним.

Асия Баткаева, пресс-служба Автономии татар Москвы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»