Неизвестный Голубцов: ГСИ покажет сотню картин, возвращенных год назад из Нидерландов

Одна из работ Евгения Голубцова

Фото: пресс-служба ГМИИ РТ

В Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана 8 июля откроется большая выставка Евгения Голубцова «Встреча». Больше 200 картин заполнят двусветное пространство, сменив собой выставку произведений Марка Шагала из частного собрания питерского коллекционера.

Главное событие и повод для выставки – презентация около сотни работ Голубцова, которые не знакомы казанскому зрителю, поскольку до 2024 года находились на временном хранении в Нидерландах.

«Много картин было написано автором в его мастерской в Нидерландах. Художник с 1990-х годов и до последних дней сотрудничал с европейскими музеями и галереями (скончался в 2021 году – прим. Т-и). Мы все эти картины вернули на Родину художника, чтобы и у отечественных любителей искусства была возможность их увидеть. Сейчас владельцами этих картин являются наследники», – пояснил «Татар-информу» куратор выставки, автор и руководитель проекта «Казанское время. Художники 1990-х» Евгений Жудров.

Впрочем, среди экспонируемых будут и работы Голубцова, которые прежде выставлялись в Казани и входят, например, в фонды Музея ИЗО Татарстана, музея-заповедника «Казанский кремль», Болгарского музея-заповедника. Кроме того произведения для выставки предоставили и владельцы 12 частных собраний.

Искусствоведы отмечают и интерес Евгения Голубцова к различным формам искусства, и то, что центральным источником его вдохновения всегда оставались раннее Итальянское Возрождение, традиции иконописи и русского авангарда. От них художник почерпнул лаконичность колорита, изысканность линий и форм, но придал им новые смыслы в современной реальности.

Имя художника хорошо известно не только в Ррссии, но и далеко за ее пределами. С 1976 года Голубцов участвовал в выставках-биеннале в Италии, с 1991 года с большим успехом проходили его персональные выставки в Нидерландах (Зутфен, Амстердам, Девентер).

Большая выставка Евгения Голубцова «Встреча» – очередной этап проекта «Казанское время. Художники 1990-х», который был начат в 2018 году.

«В рамках этого проекта в 2020 году мы издали альбом художника Геннадия Архиреева и организовали выставку художника в Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана. В 2024 году мы издали альбом Евгения Голубцова. Выставки казанских художников 1990-х мы проводим регулярно в музейных и галерейных пространствах России. В частности, в 2025 году у нас в реализации пять выставочных проектов: Ильгиза Гимранова в музее «Эрарта», Санкт-Петербург, и в конце года – в Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана, выставки Евгения Голубцова, Татьяны Голубцовой и Олега Иванова, также в Галерее современного искусства», – анонсировал Жудров.

Куратор выставки также сообщил, что в скором времени будет создан Фонд Евгения Голубцова, который займется в том числе вопросом создания музея художника.

Пока же увидеть выставку Евгения Голубцова можно будет в Галерее современного искусства до 7 сентября.