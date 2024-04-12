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Видео: неизвестные в Москве взорвали машину «разоблачителя киевского режима» Прозорова
Экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова ранили во время взрыва его автомобиля на севере Москвы. Отметим, что ранее он выступал с разоблачениями киевского режима и переехал в Россию до начала СВО, пишет ТАСС.
Сейчас пострадавшему оказывают медпомощь. Следователи уже возбуждили уголовное дело.
ЧП произошло на Коровинском шоссе рядом с домом №3, корпус 1. Прозоров сел в свой Toyota Land Cruiser Prado и завел внедорожник. После этого раздался взрыв.
Следствие планирует назначить экспертизы, в том числе медицинскую и взрывотехническую. При этом есть несколько причин произошедшего. Одна из них - сработало неустановленная взрывчатка, но правоохранители проверяют и другие версии.
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