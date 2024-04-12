Видео: неизвестные в Москве взорвали машину «разоблачителя киевского режима» Прозорова

Экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова ранили во время взрыва его автомобиля на севере Москвы. Отметим, что ранее он выступал с разоблачениями киевского режима и переехал в Россию до начала СВО, пишет ТАСС.

Сейчас пострадавшему оказывают медпомощь. Следователи уже возбуждили уголовное дело.

ЧП произошло на Коровинском шоссе рядом с домом №3, корпус 1. Прозоров сел в свой Toyota Land Cruiser Prado и завел внедорожник. После этого раздался взрыв.

Следствие планирует назначить экспертизы, в том числе медицинскую и взрывотехническую. При этом есть несколько причин произошедшего. Одна из них - сработало неустановленная взрывчатка, но правоохранители проверяют и другие версии.