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Неизвестные сожгли в Киеве и Одессе несколько машин военных
По сообщению украинского издания «Страна.ua», в Киеве и Одессе вновь произошли случаи поджога автомобилей, предположительно принадлежащих военнослужащим. Это продолжение тенденции, когда граждане поджигают машины, которые они принимают за транспорт сотрудников военкоматов, сообщает ТАСС.
Ситуация связана с усилением мобилизации на Украине. Напомним, что новый закон, вступивший в силу 18 мая 2024 года, ужесточает правила призыва и обязывает военнообязанных обновлять свои данные в военкомате. В интернете распространяются видео с принудительной мобилизацией, что вызывает негативную реакцию у части населения.
В ответ на угрозу поджогов некоторые автовладельцы даже начали размещать на своих машинах наклейки с надписью «Не ТЦК» (территориальный центр комплектования), чтобы обозначить, что их транспорт не связан с военкоматами.
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