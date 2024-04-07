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Происшествия 7 апреля 2024 18:52

Неизвестные напали на полицейских в Подмосковье, предварительно, один погиб

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Неизвестные напали на полицейских в Подмосковье. Предварительно, один из сотрудников погиб, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Неизвестные совершили нападение на сотрудников МВД в Ногинском районе Подмосковья и скрылись с места на мотоцикле. В результате погиб один полицейский», – передает агентство.

В результате нападения объявлен план «Перехват», ведется поиск злоумышленников.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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