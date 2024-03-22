«Неизвестную могилу Шурале» привезла из Питера в Казань художница Надия Миниахметова

Фото: © Рамиль Гали /«Татар-информ»

В Национальной художественной галерее «Хазинэ», подразделении Музея ИЗО Татарстана в музее-заповеднике «Казанский Кремль», открылась выставка керамики «Птицы и звезды» (тат. «Кошлар һәм йолдызлар»). Создает стайки птиц, вазы и «объемные пейзажи» из керамики Надия Миниахметова.

Уроженка Набережных Челнов уже 25 лет живёт в северной столице России. Керамикой она увлеклась после школы, поехала осваивать мастерство на Урал, а затем закончила Санкт-Петербургскую академию имени Штиглица.

Фото: © Рамиль Гали /«Татар-информ»

В Казани выставка Надии Миниахметовой впервые проходила в 2017 году, тогда в ней были представлены работы из серии «Лес». В новом проекте посетители увидят также произведения из серий «Дневник материнства», «Птицы», «Звезды». Необычны «объемные пейзажи-панно» заснеженного и, наоборот, бесснежного леса, но самым неожиданным оказалось панно «Неизвестная могила Шурале» — тоже своего рода пейзаж, тоже выполненный в керамике, а ещё в чем-то в стилистике иллюстраций детских книжек.

«Маленькой я очень любила сказки и красиво иллюстрированные книжки про Шурале, Су-Анасы... Но я бывала в лесу и ни разу не видела там Шурале. И я подумала, что, возможно, он умер. Такое разочарование! Это как узнать, что нет Деда Мороза... Правда, и могилы я его в лесу не встречала. Тогда я предположила, что, возможно, она где-то в марийских лесах, куда не доберутся ни тракторы, ни туристы с палатками», — рассказала художница первым посетителям во время авторской экскурсии по своей выставке.

Фото: © Рамиль Гали /«Татар-информ»

Выставка небольшая — два зала на первом этаже галереи. Организована благодаря госпрограмме «Сохранение национальной идентичности татарского народа».

«Я помню работы прошлой вставки Надии в Казани. А сейчас, когда смотрю новые панно, хочу сравнить их со станковым искусством — это керамическая живопись, которая создана рельефом и цветом. Любое ее панно ведет к размышлениям, воспоминаниям. Это то искусство, которое балует зрителя. Еще хочу отметить вазы. Это высокохудожественные формы, которые в любом пространстве — на полу, в витрине или на столе — сами будут определять то пространство и форму, в которых они находятся», — сказала, открывая выставку заведующая отделом декоративно-прикладного искусства Вера Прокопьева.

Фото: © Рамиль Гали /«Татар-информ»

Творчество Надии Миниахметовой позволяет прикоснуться к богатым традициям Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени барона Штиглица, которые живут таким образом в новых условиях, в новых образах, в новых произведениях отметила искусствовед, ведущий сотрудник Музея ИЗО Татарстана Екатерина Ключевская. Это будет интересно казанцам, подчеркнула она.

«Птицы, рыбы, цветы — сама идея стара, как мир. Все эти темы известны, начиная глубоко с пещерных рисунков. Но в какое множество форм можно превратить этих цветов, птиц, панно и т.д. Их формообразующие прочувствованы концептуально, адекватно нашему времени — XXI веку, сегодняшнему дню. И колористика, и формообразование настолько подкупают, настолько изящно и изыскано», — поделился впечатлением заслуженный деятель искусств Татарстана, художник Центра «Эрмитаж-Казань» Александр Леухин.

Фото: © Рамиль Гали /«Татар-информ»

Сама керамист Надия Миниахметова поблагодарила гостей вернисажа за внимание к ее выставке, Музей — за сотрудничество и супруга Антона — за поддержку в творчестве.

«Мой муж — тоже художник. Но керамика порой только кажется поделкой. Все эти годы муж носит мою глину сначала наверх, потом готовую керамику носит вниз — наверное, уже десятки тонн перенес», — рассказала художница.

Увидеть керамику проекта «Птицы и звезды» Надии Миниахметовой можно в галерее «Хазинэ» до 21 апреля.