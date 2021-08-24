«Неизбежно»: иммунолог предупредил о появлении в 2022 году более опасного штамма Covid-19

Иммунолог Сай Редд спрогнозировал появление в 2022 году еще более опасного варианта коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Blick.

Редд отмечает, что сочетание существующих штаммов может привести к новой фазе эпидемии с большим числом смертей. Так, варианты «бета» из Южной Африки и «гамма» из Бразилии уже развили мутации, благодаря которым они могут частично избегать антитела в организме человека.

Следующим шагом станет то, что бета- и гамма-штаммы станут еще заразнее, а «дельта» научится обходить иммунитет.

«Covid-22 может быть даже хуже, чем то, что мы испытываем сейчас», — посчитал ученый.

По его словам, новый вариант SARS-CoV-2 необходимо распознать как можно раньше для того, чтобы производители вакцин смогли быстро адаптировать cвои препараты.

Ранее сообщалось, что ученые нашли антитело, защищающее от большинства штаммов коронавируса.