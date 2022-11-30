Неизбежная спецоперация: России не оставили выбора, кроме упреждения агрессии

Есть вещи, которые начинаешь понимать только тогда, когда ввяжешься в драку. Каждый день после 24 февраля 2022 года укрепляет убежденность в правоте и целесообразности спецоперации на территории Украины. Она, как лакмусовая бумага, высветила звериную сущность как режима Зеленского, так и его хозяев, которые возомнили себя «золотым миллиардом».

«Если бы мы сидели и ждали, то получили бы повторение тяжелейшего 1941-го года» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Реальная, осязаемая угроза для России носила комплексный характер

Само начало специальной военной операции было реакцией на возникшие угрозы. В отношении России они были вполне реальные и осязаемые. Украина резко наращивала военные мускулы. За 8 лет после 2014 года образовалась 150-тысячная военная группировка, оснащенная западным вооружением, с иностранными наемниками и инструкторами. Уже сам факт подготовки и развертывания такой вооруженной массы явно не предполагал мирного исхода. Нападение, которое могло повлечь за собой гибель сотен тысяч мирных граждан Донбасса, Украины и России, было лишь вопросом времени. Так, недавно, экс-глава десантных войск ВСУ публично заявил, что Киев готовил операцию по «возвращению Крыма» на 2023 год. А уже 6 марта 2022 года из перехваченных у украинской стороны документов стало достоверно известно, что наступательная операция ВСУ на Донбасс должна была начаться 8 марта.

Кроме того, резко обострилась ситуация не только с угрозой нападения обычными вооруженными силами, в ход пошли угрозы применения ядерного оружия со стороны Украины. 20 февраля 2022 года, до начала спецоперации, Владимир Зеленский пригрозил пересмотром безъядерного статуса Украины. Это заявление и стало последней каплей в чаше терпения для России. Такая угроза была воспринята с максимальной серьезностью, ведь у Украины имелись все ресурсы для создания ядерного оружия – и носители, и компоненты для ядерных боевых частей.

В качестве носителей могли послужить, например, тактические ракеты «Точка-У», способные нести ядерные заряды. Кроме того, у Украины имелись ракетные конструкторские бюро – «Южмаш» и КБ «Южное», в которых при желании можно было возобновить производство полноценных баллистических ракет, выпускавшихся там в советское время. Руки-то помнят! Компонентами для ядерного оружия могли послужить уран и отработанное ядерное топливо с атомных электростанций, расположенных на территории Украины. И еще. В ходе СВО выявилось, что в украинских биолабораториях проводилась работа по культивированию особо опасных патогенов: чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Как видите, реальная, осязаемая угроза для России носила комплексный характер. Нам просто не оставили иного выхода. Ведь если бы мы сидели и ждали, то получили бы повторение тяжелейшего 1941-го года.

В украинских биолабораториях проводилась работа по культивированию особо опасных патогенов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Марионетки «золотого миллиарда»

Коллективный Запад – это люди без роду и племени, которые убеждены в том, что в жизни превыше всего экономическая власть. Они не устают напоминать, что время национальных государств прошло, что в недалеком будущем мир сольется в одно целое с единым правительством в Вашингтоне, которое будет устанавливать свои законы в мире. Этот «золотой миллиард», то есть совокупная численность жителей США, Западной Европы и Японии, хотят жить в земном раю. А остальному человечеству уготована роль обслуги, поставщиков сырья и дешевого человеческого труда. И это не фигура речи или пропагандистский штамп. Перед нами реалии современного мироустройства, которые отрицать просто невозможно.

Что касается Украины, то эта страна с исторической точки зрения представляет собой искусственное образование, созданное советской властью. Кроме того, она лишена малейшего суверенитета в своих поступках. И здесь Зеленский и его компания лишь куклы западной политической элиты во главе с США. И все зло этого Запада ведет прокси-войну с Россией «до последнего украинца», не щадя их, ни взрослых, ни стариков, ни детей. Для них, для «золотого миллиарда», украинцы – люди второго сорта, унтерменши, которых можно сжечь в схватке с россиянами, которых также не считают равными западному человеку. Россиян, как самостоятельных людей, тоже не видят эти «правители планеты» в этом проекте будущего мироустройства. Поэтому и стравили два народа, российский и украинский, подкидывая в эту адскую топку взаимного уничтожения дровишек.

«Зеленский и его компания лишь куклы западной политической элиты» Фото: kremlin.ru

Бой против абсолютного Зла

Только посмотрите на то, что вытворял и вытворяет этот кукольный ансамбль киевского режима в последнее время! Убийства и пытки российских военнопленных, убийства и пытки собственных граждан, заподозренных хоть в наличии других взглядов, отличающихся от нацистской идеологии киевской верхушки. Откровенно террористические атаки как на собственных граждан, так и на граждан России показывают, как безразлично относится шайка киевской хунты к судьбам людей. А совершенно безумная информационная война, развернутая киевским режимом против граждан России и самой Украины? Тут даже сам Геббельс нервно курил бы в сторонке от совершенно запредельного количества фейков, информационных диверсий и провокаций.

За восемь лет геноцида в ДНР и ЛНР украинскими карателями убито около 14 тысяч человек, из них более 500 детей. В Одессе 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов националисты заживо сожгли 48 противников майдана. А сколько людей пропало без вести, сколько было замучено и убито без суда и следствия украинскими спецслужбами! Сколько несогласных попало в тюрьму! Все политическое пространство этой «демократической» Украины было зачищено в полный ноль, уничтожены все политические партии и движения, не поддерживающие режим Зеленского.

Перечислять весь перечень мерзостей и гадостей от властей Зеленского можно очень долго, и каждый новый день лишь добавляет очередную порцию зла в эту страшную копилку.

«Уже были так называемые Минские соглашения в отношении урегулирования проблемы Донбасса. И что в итоге?» Фото: kremlin.ru

Можно ли было все решить путем переговоров?

Можно ли было остановить планируемую киевским режимом агрессию путем мирных переговоров? Вопрос риторический. Уже были так называемые Минские соглашения в отношении урегулирования проблемы Донбасса. И что в итоге? Власти Украины публично заявили, что не будут исполнять ими же подписанные документы. А все потому, что так им указали западные хозяева. Может быть, стоило договариваться со странами Запада? Такой вариант тоже не подходит. История с расширением блока НАТО на Восток – яркий пример невозможности таких переговоров.

Сколько было тщетных и бесплодных попыток договориться с США и их вассальными союзниками договориться о нерасширении блока НАТО на Восток! Владимир Путин прямо назвал подобные переговоры обманом.

«Сегодня достаточно одного взгляда на карту, чтобы увидеть, как западные страны “сдержали” обещание не допустить продвижения НАТО на восток. Попросту обманули. Мы получили одну за другой пять волн расширения НАТО. В 1999 году в Альянс были приняты Польша, Чехия, Венгрия, в 2004 году – Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения, в 2009 году – Албания и Хорватия, в 2017-м – Черногория, в 2020-м – Северная Македония. В результате Альянс, его военная инфраструктура вышли непосредственно к границам России», – заявил Президент РФ.

Стоит добавить, что в мае 2022 года Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО. А это вновь вывело в повестку вопрос о дальнейшем расширении альянса. К слову, если Финляндия вступит в НАТО, то войска альянса окажутся на расстоянии вытянутой руки от Санкт-Петербурга. Что еще раз доказывает, что Запад вообще не соблюдает никаких договоренностей. Западные политики разговаривают лишь с позиции силы. Что толку умиротворять агрессора или доверять его лживым обещаниям?

Вспомним историю. В начале 40-х годов прошлого века СССР пытался ублажить и умиротворить вошедшего во вкус агрессора Гитлера. Попытка оттянуть начало неизбежной войны оказалась тогда почти фатальной ошибкой. На нас все равно напали и чуть не уничтожили страну. Опять наступать на грабли? Нет уж!

Специальная военная операция на Украине была неизбежна как противодействие неминуемой агрессии Запада, осуществляемой руками киевского режима, в отношении России. Сегодня мы воюем против абсолютного, чистого, беспримесного Зла, которому как ком в горле существование России как самостоятельного суверенного проекта. В конечном итоге мы сражаемся за свою свободу и независимость, а значит, наша борьба справедлива. Враг будет разбит, а Победа обязательно будет за нами, потому что наше дело – правое!

Альберт Бикбов – журналист, блогер, колумнист, сотрудник Медиацентра КФУ. Окончил Казанский финансово-экономический институт имени Куйбышева. В разные годы работал корреспондентом, обозревателем ведущих СМИ Татарстана. Является автором и ведущим телеграм-канала Bikbov.guru.