Нейтральные цветы для девушки: Флорист.ру раскроет секреты цветочного этикета

Что объединяет выбор цветочного подарка незнакомке, коллеге, начальнице, преподавателю — т.е. не слишком близко знакомому человеку? То, что композиция должна быть нейтральной. Если вы не уверены в своем знании цветочного этикета, ничего страшного: специалисты магазина Флорист.ру собрали всю необходимую информацию в этой статье.

Нейтральная форма

Композиции в форме игрушек, надписей и сердец, а также огромные корзины с цветами можно оставить для другого случая. Лучше остановить свой выбор на классических формах или небольшой коробке с нежными бутонами.

Отделка и упаковка должны быть простыми и подчеркивать естественную красоту бутонов.

Подбираем оттенок

Если случай требует нейтральных цветов для девушки или молодой женщины, выбирайте нежные пастельные тона. Белый, нежно-сиреневый, розовый, голубой и бледно-желтый. Все эти оттенки гармонично смотрятся в нейтральных композициях и подходят практически всем людям. Из них можно собрать букет, который понравится конкретной девушке или подобрать цвет в тон мероприятия.

Белые пионы

Несмотря на свою пышность и даже роскошь, в небольших количествах эти цветы выглядят очень нежно. Миниатюрный букет из пионов украсит любое мероприятие, а белый оттенок подойдет для особо торжественных случаев (свадьба, помолвка, крестины).

Оригинальные сухоцветы

Тренд на небольшие букеты из сухих растений все больше находит отклик у людей. Маленькие и изящные, они выглядят очень аккуратно и необычно. Еще одно преимущество букетов из сухоцветов в том, что обычные правила для них не работают. Можно смело выбирать любые сорта растений, но главное, чтобы они гармонично смотрелись вместе.

Белые ромашки

Нежные полевые цветы обычно недооценивают, а зря. Выглядят их соцветия очень аккуратно и мило.

Охапка ромашек, перевязанная лентой, или милый миниатюрный букетик подойдет молодой девушке не зависимо от причины подарка.

Розовые розы

Пастельные оттенки полузакрытых бутонов выглядят нежно и в миниатюрных букетах, и в пышных композициях. Сочетать розы можно с ромашками, пионами и яркой зеленью.

Розы стоят достаточно долго, а если выбрать композицию в шляпной коробке, то это время можно продлить.

Воздушная сирень

Если вы ищете цветы для подарка весной, лучший выбор — пышные ветки сирени. Нежные ароматные облака не нуждаются в дополнении. При этом они одним своим присутствием украшают любое пространство.

Если хотите сделать композицию более насыщенной, сочетайте сирень разных оттенков — белую, фиолетовую и сиреневую.

Как видите, выбор нейтральных цветов не такой уж и сложный, но лучше доверить его профессионалам. Нужна простая, но изящная композиция, обратитесь за помощью к флористам магазина Флорист.ру. Купить хризантемы в Москве, Казани и всей России можно с магазинов Флорист.ру. Наши менеджеры подберут то, что нужно, и букет обязательно вызовет искреннюю улыбку.