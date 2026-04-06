Нейтрализует ли Квартальнов порыв Галимова: джокера «Ак Барса» ждет трудное испытание

Уже на этой неделе «Ак Барсу» предстоит сыграть первый матч четвертьфинальной серии против минского «Динамо». Лучшим в составе казанцев среди нападающих был по делу признан Артем Галимов. Получится ли у форварда так же ярко проявить себя против «зубров» - в материале «ТИ-Спорта».





Квартальнов и Гатиятулин – два главных тренера в карьере Галимова. Во втором раунде они сойдутся друг против друга

Артем Галимов - хоккеист талантливый, но с очень непростым характером. И если находится тренер, способный его обуздать, нападающий отвечает впечатляющей статисткой и становится лидером атаки.

Во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина «Ак Барсу» предстоит встретиться с минским «Динамо». Возглавляет «зубров» Дмитрий Квартальнов, который фактически ввел Галимова в КХЛ. В свое время тренер поверил в молодого нападающего и в возрасте 19-20 лет позволил ему стать полноценным игроком основного состава.

Когда «Ак Барс» возглавлял Зинэтула Билялетдинов, Галимов пребывал в состоянии аморфности. Играя в центре четвертого звена, Артем лишь изредка радовал болельщиков набранными очками. Однако при Анваре Гатиятулине нападающий снова вернул свой так называемый прайм.

Анвару Гатиятулину удалось слепить из Галимова крепкого двустороннего нападающего

В прошлом сезоне Галимов оказался лучшим в КХЛ по показателю полезности в регулярном чемпионате (+31). Да и 59 очков за 68 матчей позволили говорить о том, что хоккеист может даже отъехать в «Анахайм» летом 2025 года.

Минувший сезон был прорывным для Артема, который случился во многом благодаря доверию Анвара Гатиятулина. В прошедшем регулярном чемпионате Галимов стал заложником своего успешного сезона. За 61 игру форвард забил всего 11 шайб. На хоккеиста ожидаемо свалилась критика, форварда начали снова обвинять в отсутствии профессионализма после одного результативного года в КХЛ.

Тем не менее, Анвар Гатиятулин всегда заступался за своего подопечного, говоря о том, что работа Галимова на льду не заключается только в наборе очков. Важно и то, как игрок проявляет себя в обороне, в меньшинстве, без шайбы.

И, надо сказать, в этих компонентах за последние два года Галимов прибавлял и продолжает прибавлять. Артем регулярно выходит играть в неравных составах, всегда доставляет неудобства нападающим соперника в средней линии, используя грамотный прессинг. В регулярке Галимов действительно нечасто становился героем голевых эпизодов. Хотя объем работы, в том числе черновой из матча в матч выполнял колоссальный.

Галимов сиял в серии с «Трактором». Но продолжится ли феерия против минского «Динамо»?

В серии с «Трактором» у Галимова получилось проявить себя в амплуа чуть ли не идеального двустороннего нападающего. Шесть очков (4+2) в пяти матчах против челябинцев. Галимов - лучший снайпер «Ак Барса» в первом раунде.

Да, где-то нападающему фартило, бывало, что он прошивал Николаева с очень острых углов. Да и самый быстрый гол в истории плей-офф КХЛ произошел не без везения. Но это скорее отданная дань судьбой за все старания на льду. Галимов вновь отплатил Гатиятулину дорогой монетой за доверие в очень нужный момент. Ведь ряд экспертов пророчили «Ак Барсу» непростую и затяжную баталию с Челябинском. Благодаря стараниям и голам Галимова казанцам удалось быстро завершить дело за пять матчей.

«Результативность Артёма – это закономерность. Он заслужил всё через работу. Мы терпеливо ждали, говорили, что не нужно зацикливаться на этом, а работать на команду – это вознаграждается», - отметил Гатиятулин после одного из матчей с «Трактором».

Впереди у «Ак Барса» тяжелейшая серия с минским «Динамо». Дмитрий Квартальнов прекрасно знает игру Галимова и явно понатаскает своих подопечных таким образом, чтобы они сумели перекрыть кислород нападающему. Гатиятулин верит в Артема как в своего Джокера, туза в рукаве на черный день.

Получится ли у Галимова тащить команду, если у нее наступит кризис по ходу серии с «Динамо» - любопытная дилемма, над которой, безусловно, задумываются как болельщики , так и тренерский штаб «Ак Барса».