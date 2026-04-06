Нейтрализует ли Квартальнов порыв Галимова: джокера «Ак Барса» ждет трудное испытание
Сыграет ли против «Динамо» Галимов так же ярко, как против «Трактора»?
Уже на этой неделе «Ак Барсу» предстоит сыграть первый матч четвертьфинальной серии против минского «Динамо». Лучшим в составе казанцев среди нападающих был по делу признан Артем Галимов. Получится ли у форварда так же ярко проявить себя против «зубров» - в материале «ТИ-Спорта».
Квартальнов и Гатиятулин – два главных тренера в карьере Галимова. Во втором раунде они сойдутся друг против друга
Артем Галимов - хоккеист талантливый, но с очень непростым характером. И если находится тренер, способный его обуздать, нападающий отвечает впечатляющей статисткой и становится лидером атаки.
Во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина «Ак Барсу» предстоит встретиться с минским «Динамо». Возглавляет «зубров» Дмитрий Квартальнов, который фактически ввел Галимова в КХЛ. В свое время тренер поверил в молодого нападающего и в возрасте 19-20 лет позволил ему стать полноценным игроком основного состава.
Когда «Ак Барс» возглавлял Зинэтула Билялетдинов, Галимов пребывал в состоянии аморфности. Играя в центре четвертого звена, Артем лишь изредка радовал болельщиков набранными очками. Однако при Анваре Гатиятулине нападающий снова вернул свой так называемый прайм.
Анвару Гатиятулину удалось слепить из Галимова крепкого двустороннего нападающего
В прошлом сезоне Галимов оказался лучшим в КХЛ по показателю полезности в регулярном чемпионате (+31). Да и 59 очков за 68 матчей позволили говорить о том, что хоккеист может даже отъехать в «Анахайм» летом 2025 года.
Минувший сезон был прорывным для Артема, который случился во многом благодаря доверию Анвара Гатиятулина. В прошедшем регулярном чемпионате Галимов стал заложником своего успешного сезона. За 61 игру форвард забил всего 11 шайб. На хоккеиста ожидаемо свалилась критика, форварда начали снова обвинять в отсутствии профессионализма после одного результативного года в КХЛ.
Тем не менее, Анвар Гатиятулин всегда заступался за своего подопечного, говоря о том, что работа Галимова на льду не заключается только в наборе очков. Важно и то, как игрок проявляет себя в обороне, в меньшинстве, без шайбы.
И, надо сказать, в этих компонентах за последние два года Галимов прибавлял и продолжает прибавлять. Артем регулярно выходит играть в неравных составах, всегда доставляет неудобства нападающим соперника в средней линии, используя грамотный прессинг. В регулярке Галимов действительно нечасто становился героем голевых эпизодов. Хотя объем работы, в том числе черновой из матча в матч выполнял колоссальный.
Галимов сиял в серии с «Трактором». Но продолжится ли феерия против минского «Динамо»?
В серии с «Трактором» у Галимова получилось проявить себя в амплуа чуть ли не идеального двустороннего нападающего. Шесть очков (4+2) в пяти матчах против челябинцев. Галимов - лучший снайпер «Ак Барса» в первом раунде.
Да, где-то нападающему фартило, бывало, что он прошивал Николаева с очень острых углов. Да и самый быстрый гол в истории плей-офф КХЛ произошел не без везения. Но это скорее отданная дань судьбой за все старания на льду. Галимов вновь отплатил Гатиятулину дорогой монетой за доверие в очень нужный момент. Ведь ряд экспертов пророчили «Ак Барсу» непростую и затяжную баталию с Челябинском. Благодаря стараниям и голам Галимова казанцам удалось быстро завершить дело за пять матчей.
«Результативность Артёма – это закономерность. Он заслужил всё через работу. Мы терпеливо ждали, говорили, что не нужно зацикливаться на этом, а работать на команду – это вознаграждается», - отметил Гатиятулин после одного из матчей с «Трактором».
Впереди у «Ак Барса» тяжелейшая серия с минским «Динамо». Дмитрий Квартальнов прекрасно знает игру Галимова и явно понатаскает своих подопечных таким образом, чтобы они сумели перекрыть кислород нападающему. Гатиятулин верит в Артема как в своего Джокера, туза в рукаве на черный день.
Получится ли у Галимова тащить команду, если у нее наступит кризис по ходу серии с «Динамо» - любопытная дилемма, над которой, безусловно, задумываются как болельщики , так и тренерский штаб «Ак Барса».