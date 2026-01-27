Нейтан Тодд: «Готов вписаться в любую роль, которую предложит тренерский штаб «Ак Барса»

Фото: spartak.ru

Новичок «Ак Барса», канадский нападающий Нейтан Тодд после открытой для СМИ тренировки поделился своими эмоциями от перехода в казанский клуб из московского «Спартака». Он отметил, что положительно воспринял свой обмен.

– 25 января вы еще играли против «Локомотива», а в 11 вечера уже были обменяны в «Ак Барс». Расскажите, с какими эмоциями вы восприняли эту новость?

– Было нервно, конечно, но на самом деле я очень рад этому переходу. Здесь классная команда и отличный клуб, и я рад быть здесь.

– Александр Хмелевский, наверное, больше всего обрадовался переходу?

– И я, и он.

– Если говорить, наверное, о первой встрече с Анваром Гатиятулиным: что он от вас ждет в «Ак Барсе», на какую роль рассчитывает?

– Да, мы немного поговорили. Глобально наша общая задача — побеждать. Поэтому я готов вписаться в любую роль, которую мне предложит тренерский штаб, потому что мы все очень хотим победить. Команда сейчас идет на втором месте, все идет хорошо, нужно продолжать побеждать.

– По первым впечатлениям, чем Казань отличается от Москвы?

– Честно говоря, не увидел еще Казань, потому что мы вчера довольно поздно прилетели. Но я по прошлому году помню, мы же приезжали сюда, я знаю, что Казань — очень красивый город, здесь тоже классная архитектура. В этом смысле она похожа на Москву, но очень надеюсь, что у нас будет время с моей женой, мы хотим изучить город получше.

– А в каком настроении покидали «Спартак», как попрощались с командой, с тренерским штабом?

– «Спартак» — это первоклассный клуб, ничего плохого я про него не скажу. Мы хорошо сыгрались, у нас была классная команда, и я всех уважаю в этой организации. Но такая жизнь, что нужно двигаться дальше и играть в новой команде.

– Если возможно об этом сказать: были разговоры, что у вас возникали конфликты с тренерским штабом, что вы не хотели переподписывать контракт со «Спартаком». Можете поделиться с нами информацией об этом?

- Такого ничего не было. Но бывает, что были две стороны, которые пытались договориться и не могли договориться. В итоге вот сложилась ситуация вот так. Я очень рад быть в Казани и очень жду завтрашнего матча.

– В ходе переговоров с «Ак Барсом» вы шли уже с расчетом на этот сезон, либо вы уже смотрите немного дальше и намечаете, что останетесь на следующий?

– Нет, пока нет. Сейчас речь идет об этом сезоне, о следующем матче и о плей-офф, который нам предстоит.

– Нэйтан, половина ваших голов за «Спартак» в этом сезоне — это реализация большинства, а в «Ак Барсе» с этим на данный момент есть проблемы. Говорили ли вы с Анваром Рафаиловичем, стал ли он перед вами цели касательно большинства?

– Нет, мы не то чтобы много разговаривали про это, но все понимают, что большинство — это очень важная часть игры. Оно позволяет выигрывать матчи, и поэтому нам нужно улучшать большинство, – цитирует Тодда корреспондент «Татар-информа» из «Татнефть Арены».

Напомним, Нейтан Тодд пополнил состав «Ак Барса» по итогам обмена с московским «Спартаком». Красно-белые получили форварда Брэндона Биро и защитника Артемия Князева взамен на канадского нападающего Нейтана Тодда.