Происшествия 24 декабря 2025 10:11

Неисправный телевизор стал причиной пожара в селе Мальцево, мужчина получил ожоги

Сегодня в Елабужском районе Татарстана в селе Мальцево произошел пожар в доме на улице Каринка.

По прибытии пожарных горел одноэтажный бревенчатый дом с пристроем. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров.

Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, шесть жителей дома эвакуировались самостоятельно.

‎В результате пожара 39-летний мужчина получил ожоги левой кисти и спины, от госпитализации отказался.

Причина пожара — нарушение правил эксплуатации электрооборудования. По словам жителей дома, в результате скачков напряжения из телевизора пошел дым, затем появился огонь.

