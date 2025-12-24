Неисправный телевизор стал причиной пожара в селе Мальцево, мужчина получил ожоги

Сегодня в Елабужском районе Татарстана в селе Мальцево произошел пожар в доме на улице Каринка.

По прибытии пожарных горел одноэтажный бревенчатый дом с пристроем. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров.

Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, шесть жителей дома эвакуировались самостоятельно.

‎В результате пожара 39-летний мужчина получил ожоги левой кисти и спины, от госпитализации отказался.

Причина пожара — нарушение правил эксплуатации электрооборудования. По словам жителей дома, в результате скачков напряжения из телевизора пошел дым, затем появился огонь.