Неисправный обогреватель стал причиной пожара в одном из поселков Татарстана

Сегодня в поселке Новозареченск Бавлинского района РТ произошел пожар.

Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, в двухкомнатной квартире на втором этаже многоквартирного дома загорелись деревянные полы.

Из горящего дома сотрудники пожарной охраны спасли 50-летнего пьяного мужчину. Он не пострадал.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (электрообогреватель в спальной комнате).