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Происшествия 31 декабря 2024 15:28

Неисправный обогреватель стал причиной пожара в одном из поселков Татарстана

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Сегодня в поселке Новозареченск Бавлинского района РТ произошел пожар.

Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, в двухкомнатной квартире на втором этаже многоквартирного дома загорелись деревянные полы.

Из горящего дома сотрудники пожарной охраны спасли 50-летнего пьяного мужчину. Он не пострадал.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (электрообогреватель в спальной комнате).

#пожар
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