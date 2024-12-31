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Неисправный обогреватель стал причиной пожара в одном из поселков Татарстана
Сегодня в поселке Новозареченск Бавлинского района РТ произошел пожар.
Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, в двухкомнатной квартире на втором этаже многоквартирного дома загорелись деревянные полы.
Из горящего дома сотрудники пожарной охраны спасли 50-летнего пьяного мужчину. Он не пострадал.
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (электрообогреватель в спальной комнате).
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