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Неисправный лифт создал проблемы жителям 23-этажного дома ЖК «Сказочный лес» в Казани
Жители 23-этажного дома в казанском жилом комплексе «Сказочный лес» пожаловались в редакцию телеканала «Вести.Татарстан» на неисправный лифт.
«Их высотку сдали пять лет назад, а лифт уже еле передвигается, ломается через день в час пик, с людьми внутри. В доме много молодых семей, с детьми и колясками», – говорится в сюжете.
Отмечается, что глава обслуживающей лифты компании, особых проблем с лифтом в доме не видит. В разговоре с корреспондентом он заявил, что техника ежегодно проходит экспертную проверку. Остальные подробности в сюжете Руслана Мубаракшина.
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