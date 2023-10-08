Неисправный аккумулятор электровелосипеда стал причиной пожара в казанской многоэтажке

Накануне на единый номер вызова экстренных служб «112» поступило сообщение о пожаре в многоквартирном 14-этажном жилом доме по улице Фучика в Казани. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибыв на место, пожарные установили, что в прихожей квартиры на десятом этаже загорелась аккумуляторная батарея электровелосипеда. К счастью, хозяин был дома, вовремя заметил возгорание и потушил пожар подручными средствами до прибытия пожарных.

В результате пожара пострадавших нет, площадь возгорания составила 0,5 квадратного метра.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В ведомстве напомнили: не оставляйте работающие электроприборы без присмотра, прежде чем включить любой новый электроприбор в сеть, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по его эксплуатации. В случае возгорания электроприбора его следует обесточить и накрыть плотной тканью для прекращения доступа кислорода в зону горения. Нельзя тушить водой горящие электроприборы, которые находятся под напряжением. При возникновении пожара необходимо немедленно вызвать пожарных.