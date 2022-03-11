Неисправные тормоза и отсутствие документов: в Казани подвели итоги рейда «Тоннель»

Накануне в центре Казани автоинспекторы провели масштабный рейд «Тоннель-автобус». Тотальным проверкам подверглись пассажирские автобусы и такси.

Как рассказали «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, рейд проходил с 10.00 до 16.00 на улице Вишневского на выезде с моста Миллениум. От пристального внимания полицейских не ушел никто. Основное внимание автоинспекторы обращали на правила перевозки пассажиров, исправность транспортных средств, а также наличие необходимых документов у водителей.

«В ходе мероприятия сотрудниками ГИБДД Управления МВД России по г. Казани была проведена проверка 12 автобусов, 35 автомобилей такси. В отношении водителей и должностных лиц составлено 34 административных материала», – пояснил начальник отделения технического надзора ОТН и РАС ГИБДД УМВД России по Казани Павел Назаров.

В результате рейда два автомобиля были отправлены на штрафстоянку. У одного нарушителя была неисправна тормозная система, у другого отсутствовали необходимые документы.

