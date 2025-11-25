Неиспользованный отпуск: кому полагается денежная компенсация в Татарстане

Фото: © «Татар-информ»

Как правило, работники в Татарстане имеют возможность уйти в отпуск на 28 дней в течение календарного года. В отдельных случаях продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска может быть больше. Какая компенсация положена работнику в случае наличия неиспользованного отпуска, а также кто не вправе получить такую выплату – в материале «Татар-информа».

В основной массе работнику положено 28 дней отпуска. Причем, один из отпусков должен быть не менее 14 дней, а остаток человек вправе распределить по своему усмотрению. Если же у работника по истечению года остались неиспользованные дни отпуска, то их ему могут перенести на следующий год или выплатить компенсацию.

Компенсацию сотрудник получает при увольнении, если у него остались неиспользованные дни отпуска, поскольку в последующем их отгулять он не сможет. Кроме того, заменить неиспользованный отпуск выплатой может работник, у которого количество неиспользованных дней отпуска превышает 28 дней по причине того, что он, например, в течение нескольких лет не отгуливал положенные 28 дней. Также компенсировать могут и меньшее число дней неиспользованного отпуска, но этот вопрос решается по согласованию с работодателем.

Заменить выплатой неиспользованный отпуск нельзя беременным женщинам, несовершеннолетним работникам, а также трудящимся на предприятиях с вредными или опасными условиями труда.