Нейрозилант и манга про Мулланура Вахитова: как татарскую культуру упаковали в комиксы

«Команда “Миллиард.Татар” подводит итоги работы с художниками по созданию комиксов, рассказывающих о культуре татар

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Через эти проекты очень здорово познавать культуру и историю Татарстана»

«Команда “Миллиард.Татар” подводит итоги работы с художниками по созданию комиксов, рассказывающих о культуре татар. За год мы запустили три проекта: “Путешествие в неизведанные земли: история Ибн Фадлана и булгарского царя Алмуша”, “Мулланур Вахитов: создатель мусульманской армии и защитник Казани” и первый татарский нейрокомикс “История Зиланта”. Также мы готовим перевод известного российского комикса “Северный паук” Евгения Зубкова на татарский язык», – рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» участник проекта «Миллиард.Татар» Ильгизар Вахитов.

Ильгизар Вахитов: «Мы готовим перевод известного российского комикса “Северный паук” Евгения Зубкова на татарский язык» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Комикс «Путешествие в неизведанные земли: история Ибн Фадлана и булгарского царя Алмуша» художницы Анны Белянушкиной уже опубликован на сайте «Миллиард.Татар» и на данный момент насчитывает 16 полноценных страниц. Всего предполагается выпустить 20 страниц (10 разворотов). Помимо этого, в комикс планируется добавить небольшую настольную игру и дополнительную коллекционную обложку.

Это иллюстрированная версия знаменитых «Записок Ибн Фадлана». Комикс рассказывает об истории принятия ислама Волжской Булгарией и строительстве первой соборной мечети Татарстана в формате, понятном самым юным читателям.

Анна Белянушкина: «Меня радует то, что мне попадаются проекты, связанные с культурой и историей» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Работа над комиксом стартовала в 2022 году, когда отмечалось 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Меня радует то, что мне попадаются проекты, связанные с культурой и историей. Я живу в Казани всего три года, и через эти проекты очень здорово познавать культуру и историю Татарстана», – поделилась на пресс-конференции Белянушкина.

«Это первый татарский комикс, созданный с помощью нейросетей»

Комикс про Мулланура Вахитова в японском стиле манга, вышедший из-под пера казанского художника Руслана Густова, скоро станет доступен на сайте проекта «Миллиард.Татар». Ильгизар Вахитов рассказал, что в этом произведении описан небольшой фрагмент из жизни знаменитого революционера. Спикер также добавил, что комикс был создан «с целью привлечения внимания к исторической фигуре, имеющей большое значение для нашего народа, но в последнее время остававшейся в тени».

Комикс про Мулланура Вахитова в японском стиле манга, вышедший из-под пера казанского художника Руслана Густова, скоро станет доступен на сайте проекта «Миллиард.Татар» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Каждый день, когда я ходил в свое театральное училище, я проходил мимо памятника Муллануру Вахитову и даже не придавал особого значения: “Стоит какой-то мужчина, интересно, кто он такой”. Когда я попал в этот проект, я углубился в историю и понял, насколько это знаковая и важная личность. Поэтому делать комикс мне было очень интересно», – рассказал художник Руслан Густов.

За созданием другого комикса под названием «История Зиланта» стоит нейросеть Midjourney, которой иногда ассистировала другая нейросеть – Kandinsky.

Руслан Густов: «Когда я попал в этот проект, я углубился в историю и понял, насколько знаковая и важная личность Мулланур Вахитов. Поэтому делать комикс мне было очень интересно» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Это первый татарский комикс, созданный с помощью нейросетей. Мы решили рискнуть и провели вот такой эксперимент. Правда, потом сгенерированные изображения были сверстаны в полноценный комикс человеком. Сюжет комикса строится на вольном пересказе легенд о знаменитых татарских драконах Зиланте и Барадже», – рассказал Ильгизар Вахитов.

Завершая пресс-конференцию, участник проекта «Миллиард.Татар» анонсировал еще один похожий проект: сейчас редакция работает над переводом комикса «Северный паук» известного художника Евгения Зубкова на татарский язык. Эта история красочно рассказывает о том, чтобы было бы, если бы Человек-паук появился в начале нулевых и жил в небольшой сибирской глубинке.