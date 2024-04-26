Нейрохудожник, консультант отелей и медоборудование: какие стартапы показали на РВФ

Экспозиция Российского венчурного форума собрала свыше 50 стартапов различной направленности на одной площадке. Лучшие из них получат до 50 млн рублей на развитие проекта.

Одной из новинок стал «Нейрохудожник» – дизайн-инструмент для реализации идей с помощью искусственного интеллекта. Стартап представляет собой интуитивный конструктор моделей и экономит ресурсы специалиста.

«Преимущества нашего проекта перед другими аналогами в том, что здесь сильно упрощен процесс формирования запроса. К тому же программа сама предлагает решения по улучшению формируемого дизайна», — поделился один из авторов идеи Яков Сапаров.

Ещё одним проектом, в котором используется искусственный интеллект, стала система информирования для отелей. Как отметил руководитель отдела развития компании ОТО Никита Костин, ее суть заключается в создании специального приложения, которое будет автоматически отвечать на вопросы пользователей о свободных номерах, цене и на множество других.

В свою очередь, воспитанник IT-лицея КФУ Глеб Смородинов представил аппарат для автоматизации методики лечения косоглазия.

«Он повышает качество, удобство и оптимизирует процесс лечения. Вчера подписал договор о сотрудничестве со студенческой стартап-студией, с которой мы планируем создать компанию, пройти клинические испытания и начать производство», — рассказал он.

Всего по итогам форума было определено 15 лучших стартапов. Среди них компания «Агентум», которая занимается разработкой программного обеспечения и специального оборудования для картографирования, инвентаризации и управления работой персонала, проект «Гость.online» — система управления санаторием/отелем в одном окне и уже озвученный проект «Нейрохудожник».

Также в число победителей проект ОТО, разработки компаний Скайлон (предитивная диагностика неисправностей техники), Banki.shop (калькулятор подбора кредитов с искусственным интеллектом), Перманент, Flip, платформы Pinkit, PAY2U, Simple company, SmartPIM и Smart Data Hub, ISF, Builddogs.

Награды победителям вручил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.