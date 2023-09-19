Нейрохирурги Альметьевска спасли женщину с опухолью головного мозга

Фото: АММБ

В Альметьевской межрайонной многопрофильной больницеспасли пациенту с опухолью головного мозга. Оперирующим хирургом стал главный внештатный специалист нейрохирург РТ, заведующий отделением нейрохирургии РКБ Тимур Бикмуллин. Информация об этом появилась на странице медучреждения «ВКонтакте».

Отмечается, что 43-летняя пациентка обратилась в клинику с жалобами на головные боли, которые беспокоили на протяжении последнего месяца. После проведения МРТ и КТ она обратилась в приемное отделение и была госпитализирована в нейрохирургическое отделение для проведения комплексного лечения.

Фото: АМББ

Опухоли головного мозга, как опухоли центральной нервной системы, достаточно распространенные заболевания, отметил заведующий нейрохирургическим отделением АММБ кандидат медицинских наук Ильдус Мустафин. По словам врача, в течение последних десяти лет частота обращений с такой патологией увеличивается из года в год. Встречаются как доброкачественные, так и злокачественные образования.



В результате женщине провели костно-пластическую трепанацию черепа. Врачам при помощи микрохирургической техники и системы нейронавигации удалось убрать опухоль, не повреждая здоровые ткани.