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Нейрохирурги Альметьевска спасли женщину с опухолью головного мозга
В Альметьевской межрайонной многопрофильной больницеспасли пациенту с опухолью головного мозга. Оперирующим хирургом стал главный внештатный специалист нейрохирург РТ, заведующий отделением нейрохирургии РКБ Тимур Бикмуллин. Информация об этом появилась на странице медучреждения «ВКонтакте».
Отмечается, что 43-летняя пациентка обратилась в клинику с жалобами на головные боли, которые беспокоили на протяжении последнего месяца. После проведения МРТ и КТ она обратилась в приемное отделение и была госпитализирована в нейрохирургическое отделение для проведения комплексного лечения.
Опухоли головного мозга, как опухоли центральной нервной системы, достаточно распространенные заболевания, отметил заведующий нейрохирургическим отделением АММБ кандидат медицинских наук Ильдус Мустафин. По словам врача, в течение последних десяти лет частота обращений с такой патологией увеличивается из года в год. Встречаются как доброкачественные, так и злокачественные образования.
В результате женщине провели костно-пластическую трепанацию черепа. Врачам при помощи микрохирургической техники и системы нейронавигации удалось убрать опухоль, не повреждая здоровые ткани.
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