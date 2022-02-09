Нейрохирург из Казахстана приехал с мастер-классом в ДРКБ, он прооперирует детей с ДЦП
В Детскую республиканскую клиническую больницу приехал нейрохирург из Казахстана Чингиз Шашкин. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе клиники.
Чингиз Сакаевич специалист по функциональной нейрохирургии, он проводит операции детям со спастическим синдромом при детском церебральном параличе.
«Гостя встретил главный врач ДРКБ Айрат Зиатдинов. Цель визита: показать мастер-класс хирургам ДРКБ. Отметим, что специалист из Казахстана приехал с трехдневным визитом, в последующие дни планируются ряд операций детям с диагнозом "задняя дорсальная ризотомия". Первый день визита начался с онлайн-консультации по теле-медицине с коллегами из Казахстана», – рассказали в пресс-службе республиканской детской больницы.
Главный врач клиники и заведующий отделением нейрохирургии ДРКБ Владимир Иванов обсудил с коллегой из Казахстана дальнейшие планы сотрудничества.