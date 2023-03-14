Нейросигналы, спутники и ИИ: в Челнах открылась квест-выставка о технологиях будущего

фото: АНО «Детский технопарк „Кванториум“»

В технопарке «Кванториум» в Набережных Челнах открылась интерактивная квест-выставка. Ее участники смогут оценить технологии будущего, а также ознакомиться с экспонатами, олицетворяющими современную промышленность Татарстана.

Как отмечают организаторы, выставка поможет гостям узнать возможности современных машин и оценить значение технологий в творчестве.

«В разделе „настоящего времени“ представлены изображения и экспонаты, относящиеся к современной промышленности Татарстана — производство автотехники, нефтедобыча, электробусы, которые уже стали „настоящим“, и сельскохозяйственное производство. В разделе „будущего“ — стратосферные снимки, модель спутника, объекты генеративного дизайна, изображения, созданные с использованием искусственного интеллекта, а также картина на основе нейросигналов», — объяснили в технопарке.

Школьники могут пройти выставку в формате квеста, отвечая на вопросы в приложении, сложить пазл и собрать артефакт «нейромозг».

Выставка будет открыта до 10 апреля. Она создана в рамках проекта «Креативная площадка ПромАрт» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.