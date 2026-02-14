Нейросети учатся вместо учеников: как ИИ меняет обучение и почему это тревожный сигнал

В сфере образования России начались тревожные изменения, и связаны они с использованием учащимися искусственного интеллекта. К чему это может привести – в авторской колонке обозревателя Альберта Бикбова.





Школьники и студенты используют ИИ для того, чтобы не учиться. Они просто хакают, взламывают учебный процесс

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Бойтесь данайцев, дары приносящих

Еще сравнительно недавно об использовании искусственного интеллекта (ИИ) в образовании осторожно говорили в будущем времени. Но за последние пару-тройку лет ИИ стал не только гораздо умнее – самое важное, он стал исключительно дружелюбным (usability, удобство использования) к конечному пользователю. ИИ теперь встроен не только в браузеры. Как сообщили «Известия», предустановка российского ИИ на смартфоны и другую электронику может стать обязательной. Распространенность ИИ и растущее удобство пользования привели к тому, что он стал вполне доступен даже для самых юных российских школьников.

Казалось бы, можно только радоваться: учащиеся осваивают самую прогрессивную инновацию человечества. Вот только одно большое «но» – школьники и студенты используют ИИ для того, чтобы не учиться. Они просто хакают, взламывают учебный процесс.

Единственное, где с ИИ сложно обмануть преподавателя, – это там, где нужно что-то делать руками Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вырождение домашнего задания

Домашние задания в школах стали терять всяческий смысл, превратившись в фикцию. Если раньше нерадивые школьники пытались вовлечь в процесс выполнения домашнего задания родителей, братьев, сестер, друзей, то теперь ИИ заменил их всех. На выполнение домашних заданий с помощью ИИ стали уходить секунды, а основное время теперь тратится на имитацию самостоятельной работы. Например, на переписывание от руки того, что выдал ИИ нерадивому школьнику. Единственное, где с ИИ сложно обмануть преподавателя, – это там, где нужно что-то делать руками.

На наших глазах происходит самая настоящая катастрофа в образовании Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Деградация учебного процесса

Лекции можно не слушать – достаточно просто записать видео или аудио. Дальше ИИ не только расшифрует в текст то, что сказал или показал лектор, но и резюмирует, «разжует» смысл, дополнит из других источников, сделает конспект или выжимки в максимально короткой форме, не теряя общего смысла.

Более того, эти конспекты и выжимки можно вообще не читать – на зачет, контрольную работу или экзамен учащийся идет, вооруженный микрокамерой и микронаушником в слуховом проходе. Их почти невозможно заметить, и технические средства, которыми раньше пользовались разведчики, стали доступны всем. Дальше все просто: задание считывается, и нейросеть выдает ученику правильный ответ.

Если раньше делали шпаргалки (что тоже своего рода обучение) и хоть что-то от них оставалось в голове, то сегодня с помощью нейросетей можно приходить на контрольное испытание почти с пустыми знаниями по предмету. Главное – аудиторию не перепутать.

Преподаватели тоже стали использовать ИИ в своей работе. Помимо подготовки к занятиям и помощи в отчетности ИИ применяют для проверки домашних заданий.

Уже сейчас встречаются почти анекдотические ситуации: преподаватель с помощью ИИ проверяет домашнее задание, выполненное другим ИИ со стороны обучающегося. Нейросеть задает домашнее задание нейросети и проверяет его выполнение. Людей из этого процесса уже можно исключить.

На наших глазах происходит самая настоящая катастрофа в образовании.

У зумеров существуют проблемы с воображением: зачем оно, если перед глазами картинка или клип? Фото: © «Татар-информ»

Что происходит с учащимися?

В большинстве случаев при использовании ИИ учащиеся стремительно деградируют – они превращаются в ретрансляторов информации от ИИ. Информация просто не откладывается в голове у ученика со всеми вытекающими последствиями.

Уже сейчас у поколения зумеров (люди, родившиеся примерно с середины 1990-х по начало 2010-х – эпоха цифровизации и интернета) проблемы с памятью. А зачем она им, если есть смартфон, компьютеры и ИИ, в которых есть ответ на любой вопрос и можно хранить гигантские объемы информации?

У зумеров существуют проблемы с воображением. Мы говорим о засилье клипового мышления – способа восприятия мира, при котором информация обрабатывается фрагментарно, в виде коротких ярких образов, заголовков или коротких видео. Это адаптация мозга к информационному перенасыщению и многозадачности, снижающая способность к долгой концентрации и глубокому анализу, но повышающая скорость реакции.

В итоге начинает страдать воображение: зачем оно, если перед глазами картинка или клип? Чтобы информация дошла до зумера, ее приходится не только сильно сокращать и упрощать, но и упаковывать в изображения. Дошло до того, что даже в сериалах и кино началось сценарное и техническое упрощение. Сценаристов просят делать диалоги максимально простыми и повторять их по нескольку раз. Это связано с клиповым мышлением современного молодого зрителя, привыкшего к TikTok-формату и испытывающего трудности с удержанием внимания, если видео длится дольше нескольких минут.

Старшее поколение воспитано книгами. В книгах, конечно, были картинки, но они создавались в воображении. Оно работало. А у зумеров воображению не развернуться – все уже перед глазами в виде клипа. Деградация воображения, кроме прочего, ведет и к деградации памяти, потому что эти функции часто взаимосвязаны. Если воображение и память не используются, организм поступает просто: раз не пользуемся этой опцией – значит, отключаем.

Интенсивное использование ИИ зумерами подрывает и критическое мышление. А зачем оно, если ИИ такой умный? Доходит до того, что зумеры становятся крайне критичны по отношению к людям, особенно старшему поколению: они не признают авторитетов и недоказанных правил. Люди, по их представлениям, несовершенны, а ИИ – напротив, очень умен. Отсюда некритическое восприятие ИИ и полное доверие его авторитету. Который, кстати, не застрахован от ошибок.

Современные подростки показывают худшие результаты в тестах на внимание, память, чтение, математику и общий IQ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Зачем учиться?

Уже сейчас видно, как ИИ и цифровизация не только перестраивают учебный процесс, но и ведут к возможному краху системы образования. Плюс начинается когнитивная деградация молодежи – и это уже зафиксированный факт.

Джаред Хорват, директор исследовательской группы LME Global, заявил в начале февраля в комитете Сената США, что, несмотря на большее время, проведенное в школе, современные подростки показывают худшие результаты в тестах на внимание, память, чтение, математику и общий IQ. Ученые утверждают, что новое поколение впервые стало слабее предыдущего по ряду когнитивных показателей: молодые люди уступают родителям в памяти, чтении, счете и навыке решения задач.

Интересно, что сами школьники начинают осознавать происходящие перемены. Все меньше российских учеников переходят из 9-го класса в старшую школу, гласит исследование ВШЭ «Индикаторы образования». Число школьников в 10-х классах стало в полтора раза меньше, чем в начале «нулевых». В 2000 году двое из трех учеников (почти 67%) шли в старшие классы, а теперь таких меньше половины (45%). Большинство (55%) выбирает колледжи и техникумы вместо подготовки к ЕГЭ.

А зачем, собственно, учиться, если есть ИИ?

Главное – осознать, что ИИ – это не только прогресс, но и регресс Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

Новая античность

Каким будет образование в будущем? Возможно, оно вернется к модели античности, став очень дорогой и элитарной сферой. На всю страну останется не более дюжины ведущих университетов без экзаменов, контрольных и домашних заданий. Появятся группы учеников вокруг мудрого наставника – как ученики Пифагора вокруг своего учителя. Передача знаний станет живой и непосредственной: беседы, споры, прогулки, состязания. С обязательной выработкой навыков критического и рационального мышления. В технологических университетах акцент сместится на прямое наставничество.

Такое обучение будет баснословно дорогим и сверхэлитным – позволить его смогут не более 1% населения. Остальным – ИИ в помощь и исполнение решений образованной таким образом элиты. Довольно мрачная антиутопия.

Можно ли это изменить уже сегодня? Можно, конечно. Главное – осознать, что ИИ – это не только прогресс, но и регресс. Если есть понимание катастрофичности надвигающегося ИИ-бума в образовании, можно работать над поиском решений. А если пустить все на самотек – вырастет то, что вырастет.