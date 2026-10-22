Нейросети помогли восстановить деревню начала XX века для фильма «Әлифба»

Создатели документально-игрового фильма «Әлифба» использовали искусственный интеллект, чтобы восстановить обстановку начала XX века. Нейросети помогли воссоздать деревню, поезд, озера и леса. Об этом рассказал режиссер картины Ильдар Ягафаров в программе «Семь дней плюс» на телеканале ТНВ.

По словам Ягафарова, работа с искусственным интеллектом оказалась непростой задачей. Создателям было важно не просто сгенерировать изображения людей и пейзажей, а добиться того, чтобы искусственные элементы органично вписывались в происходящее на экране.

Технологии особенно пригодились при воссоздании исторической обстановки, на которую не хватало средств для полноценной съемки. С их помощью удалось показать целую деревню и природные пейзажи. Нейросети также использовали для изменения внешности актеров – их омоложения и состаривания.

При этом гримеры работали над образами самостоятельно, а цифровые инструменты помогали дополнить результат.

Режиссер отметил, что в отдельных эпизодах зритель может заметить использование искусственного интеллекта, но в сценах, где технологии применялись для изменения возраста актеров, их работа менее заметна.

При этом Ягафаров признался, что в будущем не стал бы безоговорочно выбирать такой подход. По его мнению, необходимо искать возможности для полноценных съемок с реальными декорациями и актерами, а также учитывать бюджет проекта.

В то же время режиссер считает искусственный интеллект важным инструментом, который будет развиваться и дальше. Фильм «Әлифба» продолжительностью 33 минуты посвящен создателям татарской азбуки Салею Вагизову и Рамзии Валитовой и получил награду за лучший национальный фильм на международном кинофестивале «Минбар».